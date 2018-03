Minozzi e la nomination all' "oscar" del Sei Nazioni: "Un onore" Videointervista

Il forte estremo in forza alle Zebre, il padovano Matteo Minozzi, ha disputato un 6 Nazioni di altissimo livello. Tanto da essere stato inserito, il 18 marzo scorso, nella lista dei sei candidati per il premio di miglior giocatore dell’edizione 2018. Non ha vinto il premio, ma essere stato indicato tra i papabili è sicuramente un successo, vista e considerata la giovane età dell’atleta (classe 1996). Gli altri candidati erano: gli irlandesi Keith Earls, Jonathan Sexton, Conor Murray e Jacob Stockdale e il francese Guilhem Guirado. Il premio è stato alla fine attribuito a Stockdale.

Minozzi, con le Zebre ha collezionato complessivamente 11 presenze di cui 8 in campionato di Pro 14 e segnato 2 mete (da settembre 2017 ad oggi).

A livello di convocazioni con la Nazionale di O’Shea, invece, ha collezionato 8 caps, raggiungendo 442 minuti effettivi di gioco. Al 6 nazioni 2018 ha disputato 5 match dal primo all’ottantesimo minuto, e realizzato quattro mete. Non male per un esordiente al primo dei tre test match di novembre 2017.

Minozzi è un giocatore che si distingue per vivacità e brio in fase offensiva, ma che dispone di notevoli qualità difensive e sicurezza nel gioco aereo.

“E’ stato un onore essere sceso in campo in una vetrina importante come il 6 Nazioni, ed ho cercato di non farmi vincere dalle emozioni, di comportarmi nel migliore modo possibile dando tutto me stesso e cercando di mettermi alla prova.” Le parole pronunciate da Matteo sull’attitudine che mette in campo quando indossa la maglia Azzurra della Nazionale e prosegue:”Direi che ogni volta che scendo in campo cerco di non farmi assalire da indecisioni ma di testarmi, di capire fin dove posso arrivare.”

Le Zebre questo weekend osserveranno un turno di riposo; quindi ad aprile gli ultimi quattro incontri della stagione, l’ultimo dei quali contro la Benetton Treviso.