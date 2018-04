Dopo 67 anni le monoposto tornano a Roma: sfida tra auto elettriche

A 67 anni dall’ultima edizione del Gran Premio di Roma, quello del 1951 disputato sul circuito cittadino delle Terme di Caracalla, le monoposto da competizione tornano il 14 aprile sulle strade della Capitale. Nel prossimo weekend si correrà infatti quello che è stato denominato 'ABB FIA Formula E CBMM Niobium Rome E-Prix', il debutto delle auto elettriche del campionato di Formula E su tracciato urbano ricavato nella zona dell’Eur.

Una grande novità non solo per la Città Eterna (dove il Gp di Roma si era corso dal 1925 fino al 1956) ma anche per l’intero settore della 'mobilita» visto che questa speciale categoria è stata portata sulle piste di tutto il mondo, quasi sempre ricavate dalla viabilità urbana, per promuovere la propulsione 100% elettrica.

Lungo 2.847 metri, il tracciato dell’E-Prix di Roma percorre via Cristoforo Colombo - dove è posizionata la linea di partenza - e poco dopo piazza Guglielmo Marconi affronta la prima curva secca verso sinistra. Poi una seconda curva a 90 gradi porta le auto a transitare fra il palazzo della Scienza Universale e la Nuvola di Fuksas. Un tratto misto unisce questa zona (nella Nuvola saranno collocate anche molte attività di contorno all’evento) con l’area del palazzo dei Congressi, dove si trovano la pit-lane, molto diversa da quella della Formula 1, e la linea del traguardo.

Successivamente le monoposto affronteranno la parte più veloce del tracciato, quella che passa per viale dell’Arte e viale dell’Artigianato, gira a 90 gradi verso sinistra e prosegue, dopo un breve rettilineo su via delle Tre Fontane, con un curvone in salita a destra su viale dell’Agricoltura e via Ciro il Grande. Con una svolta secca verso sinistra, lasciando alle spalle il palazzo della Civiltà del Lavoro lungo l’omonimo viale, il tracciato imbocca nuovamente la Cristoforo Colombo che viene imboccata verso destra. Ultimi metri con una variante che scorre a fianco dell’obelisco di piazza Guglielmo Marconi e tornare così alla linea del via.

I lavori di allestimento della pista con le tribune e le delimitazioni di sicurezza sono iniziati ieri, ma già nei giorni scorsi si era provveduto ad asfaltare le zone che lo richiedevano, compresi alcuni tratti di sampietrini. Per le informazioni sulle chiusure al traffico e le modifiche a servizi di trasporto e viabilità è a disposizione il sito https://romamobilita.it/it/servizi/muoversiaroma/formula-E.

MONOPOSTO IDENTICHE, TELAIO DALLARA E MOTORE ELETTRICO DA 200 KW. Le monoposto elettriche che animeranno l'E-Prix di Roma sono costruite dalla Spark Racing Technology e utilizzano telai tutti identici, realizzati dalla italiana Dallara, completati con batteria fornita dalla Williams Advanced Engineering e motore di origine McLaren Electronic System. La potenza erogata nelle prove è di 200 kW circa, pari ai 270 Cv, ma in gara viene limitata a 180 kW (200 Cv). Tre soli piloti possono però beneficiare per un tempo massimo di 5 secondi di 100 kiloJoule supplementari di energia per effetto del meccanismo del FanBoost, un sistema di "premio" che misura il gradimento dei driver sui social. Durante la bagarre della gara tutti i piloti hanno anche a disposizione 30 kW supplementari, definiti Push-to-pass, che vengono però monitorati dai commissari. Rispetto alle più veloci monoposto di Formula 1, che dispongono di circa 800 Cv e raggiungono i 350 km/h mentre quelle elettriche arrivano a 225, le Formula E non effettua il pit-stop per il cambio gomme (Michelin identiche per tutti i team) ma per una sostituzione completa della vettura, in modo da consentire con batterie cariche il completamento dei 45 minuti dell’E-Prix.