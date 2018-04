Rossi: "Situazione ormai pericolosa in pista". Marquez: "Non ho fatto apposta" Video

Il comportamento di Marc Marquez durante il Gp d'Argentina continua a far discutere. Valentino Rossi dice che "ormai la situazione è molto pericolosa", mentre Marquez sostiene di non aver mai colpito intenzionalmente nessuno in pista.

VALENTINO ROSSI: "SITUAZIONE PERICOLOSA". «Ormai la situazione è molto pericolosa, qualcuno, la direzione gara, deve fare qualche cosa, Marquez non alcun rispetto per i suoi avversari». Alla fine del Gp d’Argentina che lo ha visto cadere dopo il contatto con Marquez, Valentino Rossi è durissimo sul rivale di sempre. «Il problema è che è pericoloso, io ho paura di stare in pista con Marquez e non mi sento tutelato dalla direzione gara, lui ti viene apposta addosso».



MARQUEZ: "MAI COLPITO NESSUNO INTENZIONALMENTE". «Una cosa so per certo: mai, nella mia carriera, ho colpito intenzionalmente un altro pilota». Marc Marquez, attraverso il sito della Honda HRC, assicura che non c'era volontarietà nel contatto che ha gettato a terra Valentino Rossi durante il Gp d’Argentina. Secondo il pilota spagnolo l'incidente con Valentino è stato conseguenza «delle condizioni della pista. Ho toccato una zona bagnata, bloccato la parte anteriore e rilasciato i freni. Ho provato a girare, facendo di nuovo il massimo sforzo per evitare il contatto. Quando è caduto mi sono subito scusato. E’ stato un incidente di gara come accaduto prima con Zarco e Dani, e poi con Petrucci e Aleix. E 'stata una domenica difficile».