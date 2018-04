L'addio di Manici: "Il mio corpo dice basta, ora farò l'allenatore" Video

Andrea Manici, tallonatore delle Zebre Rugby Club, 16 caps con la Nazionale Italiana Rugby tra il giugno 2013 e l'ottobre 2015, ha annunciato ieri, 18 aprile, il proprio ritiro dal rugby giocato.

Il ventottenne tallonatore parmigiano di nascita e di formazione, uno dei prodotti più promettenti dell'Accademia Nazionale "Ivan Francescato" ha ufficializzato la conclusione della proposta carriera ad oltre due anni da un infortunio al legamento crociato anteriore della gamba destra riportato poco tempo dopo la conclusione della Rugby World Cup inglese del 2015. Intervistato ha raccontato il suo calvario: “due anni a stringere i denti per tornare in campo; un sogno una voglia incontenibile quella di ritornare in maglia bianco nera e in Nazionale. Sono rammaricato per vedere sempre più lontano il rientro all’agonismo a tal punto da prendere una fatidica quanto dura decisione di lasciare un mondo che ho amato. Ho dato tutto me stesso per ritornare più forte di prima. Non ce l’ho fatta. Avrei preferito chiudere la mia carriera tra qualche anno ma il mio corpo dice basta. Il rugby che mi ha dato tanto e mi ha formato come uomo, mi ha fatto capire che devo essere pronto per un nuovo percorso. Sento di potere dare un contributo al movimento e per questo mi ritaglierò un ruolo da allenatore. Sarà una nuova avventura e mi sento stimolato ad affrontarla con impegno e professionalità.” E continua: “Voglio ringraziare le Zebre Rugby Club e la Federazione Italiana Rugby per essermi stati vicino in questi ultimi, difficili anni in particolare il presidente Gavazzi. Ci tengo a spendere parole sentite allo staff tecnico delle Zebre e ringraziare mai abbastanza la mia famiglia e mia moglie per avermi sostenuto giorno dopo giorno".

Il saluto dello Zebre Rugby Club da parte di tutta la società, staff tecnico e compagni nelle parole del team manager bianconero Andrea De Rossi :”Un grande in bocca al lupo ad Andrea Manici. Ci tiene tanto a rimanere nell’ambiente e proseguire la carriera come allenatore; chissà che un domani non possa ritornare nel suo club nello staff tecnico delle Zebre”.