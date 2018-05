Serie A femminile: Rugby Colorno contro Valsugana. Come l'anno scorso Video

Ennesima sfida scudetto tra l’eterne rivali: le Furie Rosse del Colorno affronteranno il Valsugana Padova, Campione d’Italia in carica, proprio come accadde lo scorso anno, sabato prossimo 2 giugno al “PataStadium” di Calvisano. Dopo aver dominato il Girone 1 in stagione regolare le emiliane e le venete si ritroveranno in provincia di Brescia, sabato prossimo, per dar vita alla rivincita della Finale 2017, vinta per 32-0 dal Valsugana. Cristian Prestera allenatore delle emiliane è soddisfatto per l’obiettivo stagionale raggiunto: disputare la finale scudetto 365 giorni dopo la debacle della scorsa stagione a causa dell’inesperienza delle proprie ragazze. Prestera dichiara: “La vittoria di una settimana fa contro il Villorba per 34 a 8, negando al capitano azzurro Sara Barattin l’accesso alla finale di serie A femminile, ha messo in luce la crescita di tutte le ragazze rispetto a un anno fa. Siamo in grado di essere competitivi in tutti i reparti. Siamo fiduciosi dei nostri mezzi. La campagna acquisti di agosto ha dato i suoi frutti. Il gruppo è coeso, merito anche del capitano Veronica Madia. Contro le “Valsugirls” sempre ciniche in campo, che nella ultima semifinale hanno strapazzato il Rugby Bologna 1928 imponendosi con un nettissimo 71-0, daremo il massimo senza timori ma consapevoli di quanto fatto fino ad ora.” Colorno e Valsugana si contenderanno il trentaquattresimo titolo nazionale della Serie A Femminile: le ducali arrivano all’appuntamento che vale una stagione dopo aver subito una sola sconfitta in regular season, per 27-5 proprio contro il Valsugana, mentre le campionesse in carica hanno subito due sconfitte, entrambe fuori casa con Colorno e Villorba, e con nelle gambe ottanta minuti in più rispetto alle rivali avendo disputato i barrage dopo il secondo posto nel girone di stagione regolare. La vittoria di sabato consentirebbe a Colorno di fregiarsi del primo titolo femminile nella storia del club e di evitare al Valsugana di raggiungere il traguardo di quattro scudetti consecutivi. La rugby Colorno sta lavorando con tecnici preparati da anni per raggiungere obiettivi importanti: sul fronte seniores arrivare all’Eccellenza, in ambito giovanile produrre atleti di alto livello e sul fronte del rugby femminile vincere uno scudetto e garantire alla nazionale un bacino a cui attingere a piene mani.