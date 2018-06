Zebre già al lavoro: è cominciata a Parma la preparazione alla stagione 2018/19

E' ripresa l’attività in casa Zebre. La franchigia federale con sede a Parma ad un mese dall’ultimo impegno ufficiale – con la relativa vittoria nel derby d’Italia ai danni dei “cugini” della Benetton Treviso nell’ultimo turno del Guinness PRO14- ha concluso quest’oggi la prima settimana di sedute fisiche ed atletiche.

Agli ordini dello staff tecnico diretto da Michael Bradley, gli atleti bianconeri si sono ritrovati per preparare la nuova stagione 2018/19 che vedrà le Zebre impegnate nel Guinness PRO14 e nella coppa europea EPCR Challenge Cup.



Tanti volti nuovi nonostante le assenze dei 12 giocatori bianco –neri convocati da O’Shea per il tour estivo 2018 in Giappone (Biagi, Licata, Lovotti e Zilocchi ed i trequarti Bellini, Bisegni, Canna, Castello, Minozzi, Padovani, Palazzani e Violi). Il gruppo di atleti presenti dal 28 maggio a Parma svolgerà quattro settimane di allenamenti per chiudere questa prima fase di preparazione venerdì 22 Giugno. Due saranno le settimane di riposo che anticiperanno poi la ripresa collettiva con anche i nazionali prevista a Parma il 9 Luglio 2018.



Andrea De Rossi, Team Manager delle Zebre sottolinea la volontà di riprendere fin da subito il lavoro: “lo sport di alto livello non concede pause. Dobbiamo lavorare con costanza e continuità. Gli infortunati stanno recuperando mi riferisco agli Azzurri: Fabiani, Giammarioli e Mbandà, nonché l’irlandese Gaffney. La società ha siglato importanti accordi con giocatori di valore come Giovanni Licata giovane flanker proveniente dal club delle Fiamme Oro Rugby e Jimmy Tuivaiti, terza centro neozelandese negli ultimi tre anni in forza al Rugby Calvisano nel massimo campionato italiano Eccellenza. In particolare mi sembra doveroso parlare di Giovanni un atleta seppur giovane di valore indiscusso che va completare un reparto di terza linea di altissimo livello. Ci sarà tanta competizione interna che consentirà una crescita globale della squadra. Le sue grandi doti sia fisiche che tecniche, la efficacia come placcatore, unite ad uno spiccato carattere e leadership sono tratti salienti di Giovanni. Incarna al meglio il prototipo di giocatore fondamentale per il futuro delle Zebre e dell’Italia”.



Detto questo, Parma attende di vedere all’opera anche il centro argentino De Battista, uno dei rinforzi annunciati dallo Zebre Rugby Club per la prossima stagione proveniente dal club inglese dei Cornish Pirates.

De Rossi continua: “abbiamo inserito tra gli impegni di avvicinamento al campionato di Guinness PRO14 la partita contro il Grenoble che milita in TOP14, una realtà che non ha bisogno di presentazioni. Sarà il primo impegno per capitan Castello & Co., che scenderanno in campo venerdì 17 agosto alle ore 19,00 allo Stade Lesdiguières, impianto sede del club transalpino”.