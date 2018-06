Giammarioli inserito nel 15 ideale del Pro14

Il forte terza centro delle Zebre, Renato Giammarioli, fermo dopo l’infortunio alla spalla destra rimediato contro il Connact tre mesi fa, sta ultimando l’iter riabilitativo. Insieme a lui altri bianconeri “acciaccati” sono gli Azzurri: Fabiani, e Mbandà. Il romano, prodotto dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato, formatosi a livello di giovanili nella rugby Frascati, con uno scudetto vinto in Eccellenza tra le fila del Calvisano, è stato decretato, dalla società Opta, specializzata nell’elaborazione di dati statistici applicata a diversi sport il migliore numero 8 del torneo del Pro14 2017/18.

Di seguito la formazione tipo del Pro14 (basata sulle statistiche raccolte durante tutto il torneo, che fanno riferimento a mete, assist, metri guadagnati palla in mano, line break, difensori battuti, placcaggi effettuati, offload completati e tutto quello che concerne la prestazione di un giocatore):

15 Charles Piutau (Ulster), 14 Steff Evans (Scarlets), 13 Francois Venter (Cheetahs), 12 Bundee Aki (Connacht), 11 James Lowe (Leinster), 10 Carlo Canna (Zebre), 9 John Cooney (Ulster), 8 Renato Giammarioli (Zebre), 7 Callum Gibbins (Glasgow Warriors), 6 Aaron Shingler (Scarlets), 5 Bobby de Wee (Kings), 4 Tadhg Beirne (Scarlets), 3 Finlay Bealham (Connacht), 2 Stuart McInally (Edimburgo), 1 Rob Evans (Galles).

Motivo di orgoglio per il lavoro svolto dal n.8 bianconero alla prima stagione in Guinness Pro14, che ha battuto in media 3.2 difensori a partita guadagnando mediamente 49 metri a partita, risultando il migliore tra tutti i giocatori di mischia del torneo (dati Opta).

“Quanto Opta abbia decretato”afferma Giammarioli “mi lusinga enormemente. Venivo da alcuni mesi giocati ad alto livello, ero stato decretato man of the match nella vittoria conseguita contro Ulster il 01 ottobre 2017, successivamente O’Shea che quel giorno era in tribuna, mi aveva convocato nel test match di novembre a Padova contro il Sud Africa. Poi la partita del 6 Nazioni contro l’Inghilterra. Peccato l’infortunio di marzo. All’inizio ero letteralmente giù di testa per l’intervento alla spalla. Nei tre mesi successivi ho lavorato duramente per recuperare e ora sto bene.” Infortuni come questi sono all’ordine del giorno in uno sport di contatto come il rugby, ma spesso si dà per scontato che chi lo subisce non ne risenta negativamente a livello psicologico. Continua il lavoro nella seconda settimana di allenamento alla Cittadella del Rugby delle Zebre non impegnate con la nazionale di O’Shea in Giappone che sabato 09 giugno alle ore 7.45 (ora italiana) affronterà la nazionale nipponica. Oltre a lavorare sul condizionamento fisico ed atletico, una attenzione particolare è data alla personalizzazione del lavoro, per migliorare i punti deboli dei giocatori, ed accrescerne le skills individuali.