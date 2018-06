Rugby Colorno: Serie A maschile in fase di costruzione

Per essere competitivi e raggiungere l’Eccellenza occorre avere un gruppo di giocatori uniti e di valore. Nomi importanti del rugby del territorio hanno dato la loro fiducia al progetto che il Ds Paolo Bergonzi intervistato illustra di seguito: “Caselli, Fiume, Perrone, Aloè, soprattutto gli acquisti ex Zebre, Afamasaga e Sarto, sono le nostre punte di diamante e i volti nuovi in bianco rosso per il campionato di Serie A 2018/19 per far crescere i più giovani già inseriti in prima squadra. Non ci nascondiamo dietro ad un dito, lottiamo per raggiungere l’Eccellenza entro tre anni. Siamo stati bravi a conseguire il traguardo storico dello scudetto femminile e ne siamo molto orgogliosi. Questo deve essere lo sprone per migliorarci continuamente. La società affida la serie A maschile a Prestera ,che lascia la guida delle “Furie Rosse”, e viene affiancato in veste di Assistant Coach da Roland de Marigny, ex mediano di apertura ed estremo della Nazionale Italiana e della Rugby Parma”. La Rugby Colorno guarda al futuro dei prossimi mesi con ottimismo, senza dimenticare chi ha contribuito ai risultati recenti, ringraziando per professionalità, impegno e doti umane, tutti i giocatori in partenza: Julien Nibert, Christoffel Johannes Du Plessis , Guido Romano, Matteo Canali, Nicola Pomaro, Alberto Neri, Tommaso De Rossi.