Mutaz Essa Barshim non ha certo bisogno di presentazioni per gli appassionati di atletica leggera. L'atleta qatariota è, infatti, il detentore dei record asiatici del salto in alto con la misura di 2,43 metri all'aperto, e 2,41 metri al coperto. In carriera è stato campione mondiale a Londra nel 2017, campione mondiale indoor a Sopot nel 2014 e campione mondiale juniores nel 2010. Può inoltre vantare due medaglie olimpiche, il bronzo vinto a Londra nel 2012 e l'argento di Rio de Janeiro nel 2016. In più vanta l'argento mondiale conquistato a Mosca 2013 e diversi titoli continentali. Ma questa "sforbiciata" a 2,16 metri fatta in allenamento resta, nonostante tutto, davvero incredibile.