Troncon: “Le Zebre disputeranno probabilmente il mondiale 2019" Video

Da lunedì 9 luglio sono iniziati ufficialmente gli allenamenti delle Zebre alla Cittadella del rugby. L’ambiente è sereno e determinato a fare ulteriori passi in avanti nella costruzione di un gioco efficace, capace di macinare vittorie. L’head coach Michael Bradley, e gli assistenti Troncon – Orlandi possono contare in toto sulla rosa allestita nelle precedenti settimane. Vecchi e nuovi volti stanno sudando con doppia seduta giornaliera, per prepararsi alla settima stagione di Pro14.

Alessandro Troncon si attende un notevole contributo da tutti i ragazzi bianco neri : “in particolare da Francois Brummer, giocatore sudafricano d’esperienza proveniente dai Bulls che viene dal Super Rugby e Nicola de Battista, argentino, negli ultimi due anni tra i migliori giocatori del RFU Championship, secondo campionato inglese”. E prosegue “tengo gli occhi puntati sui trequarti, il reparto che seguo; mi aspetto altre conferme da Minozzi, Bellini e Castello ed anche sulla mediana con Violi e Canna a confermare quanto di buono hanno prodotto nella passata stagione. Ricordiamoci che il prossimo anno, il 20 settembre 2019, prenderà il via la 9° edizione di coppa del Mondo di rugby a 15 e verrà disputata in Giappone. Raggiungere la Nazionale e disputare un evento sportivo di grande livello come un mondiale deve passare dal disputare un ottimo campionato di Pro14. Tra un mese avremo l’amichevole contro il Grenoble poi quella contro Benetton Treviso e inizierà il campionato.”