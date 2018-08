Accademia Nazionale a Parma, il 10 agosto contro la Romania U20 Video

Ventisei sono gli atleti selezionati dai tecnici Fabio Roselli, Andrea Moretti e Mattia Dolcetto che da ieri 06 agosto hanno preso parte allo stage della Selezione Accademia Nazionale, in programma a Parma fino a venerdì 10 p.v. quando alle ore 17.00 allo stadio Lanfranchi se la vedranno con la Nazionale under 20 della Romania.

Una occasione per vedere al lavoro e conoscere alcuni nuovi giocatori e per ritrovare quelli che sono stati poco utilizzati, per scelta tecnica o per infortunio, nella passata stagione agonistica. Tra di essi campeggia il nome del parmense Tommaso Gemma della Rugby Colorno 1965. “E’ un giovane che vogliamo fare crescere, crediamo che possa dimostrare il proprio valore, e dovrebbe avere recuperato appieno gli infortuni dei mesi passati” queste le parole di Roselli, che prosegue: “Assenti al collegiale i due nazionali parmigiani Koffi e Mazza, scelta dettata dalla volontà di consentire loro un bonus per il tanto lavoro effettuato a livello internazione nel 2018: prima con la partecipazione al 6 Nazioni di categoria e poi al Mondiale di Francia di giugno in cui arrivammo all’ottavo piazzamento grazie alle due storiche vittorie contro Argentina e Scozia, nostre avversarie del girone.” E conclude: “Momenti di ritrovo come questi quattro giorni a Parma, consentono a noi tecnici di conoscere gli atleti che abbiamo il piacere di allenare, soprattutto a livello umano. Rispetto a un lustro fa la Federazione Italiana sta creando una ottima sinergia tra Club di appartenenza e Nazionale. Il bene dei giocatori è al primo posto per noi. Pur non disponendo di una quantità di tesserati pari a quella di nazioni “più blasonate” nel panorama rugbystico internazionale, sapere che non c’è ostruzionismo dalle società da cui i nostri atleti provengono, ma anzi cresce la condivisione di idee, la collaborazione e gli scambi di vedute, consentirà migliori risultati in futuro.”

Non molto si conosce dell’avversario di questa Selezione, sicuramente più avanti nella preparazione fisica dal momento che tra meno di un mese disputeranno a Bucarest la World Rugby U20 Trophy 2018 in calendario dal 28 agosto al 9 settembre. L’appuntamento consentirà di accedere alla World Rugby U20 Championship 2019.

L’elenco dei selezionati da Roselli al raduno di Parma:

Albert Eistein BATISTA (RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 1995)

Marco BUTTURINI (MODENA RUGBY 1965)

Andrea CHIANUCCI (RUGBY CLUB I MEDICEI)

Giacomo DA RE (MOGLIANO RUGBY)

Matteo DRUDI (FRASCATI RUGBY CLUB 2015)

Andrea FACCENNA (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Mirco FINOTTO (MOGLIANO RUGBY)

Luca FRANCESCHETTO (RUGBY VICENZA)

Alessandro FUSCO (RUGBY NAPOLI AFRAGOLA)

Paolo GARBISI (MOGLIANO RUGBY)

Tommaso GEMMA (RUGBY COLORNO 1975)

Davide GOLDIN (RUGBY PETRARCA)

Gianmarco LUCCHESI (LIONS AMARANTO)

Michael MBA (RUGBY CASALE)

Francesco MODENA (RUGBY ROVIGO DELTA)

Federico MORI (RUGBY ETRUSCHI LIVORNO 1995)

Matteo MOSCARDI (RUGBY ROVIGO DELTA9

Matteo NOCERA (MODENA RUGBY 1965)

Giamarco PIVA (ASD RUGBY PAESE)

ALBERTO ROSSI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Davide RUGGERI (RUGBY COMO)

Giovanni SCAGNOLARI (RUGBY PETRARCA)

Nicolae Cristian STOIAN (RUGBY ANZIO CLUB)

Niccolò TADDIA (RUGBY ROVIGO DELTA)

Jacopo TRULLA (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Andrea ZAMBONIN (RUGBY VICENZA)