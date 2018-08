Arca Gualerzi Amatori, De Rossi: "Puntiamo al primo posto" Video

Marco De Rossi è il nuovo allenatore dell’Arca Gualerzi Amatori. Per l’allenatore livornese si tratta di un ritorno nella società Bluceleste dove si è affermato come giocatore,disputando il Gran Parma le semifinali scudetto dell’allora Super 10. Da tecnico nella società che ha sede a Moletolo ha conquistato gli scudetti under 18 nel 2010/11 e under 20 nel 2011/12.

Ha assunto in passato il ruolo tecnico delle nazionali giovanili e Seven, negli ultimi anni vanno menzionate le parentesi di head coach nel club fiorentino I Medicei e in quello lombardo del Rugby Parabiago. Due anni fa infine approda all’Accademia Federale under 18 di Milano come allenatore dei trequarti.

“Quali sono gli obiettivi per la stagione al via?”

“Arrivare primi in classifica, cercando di far crescere più giocatori possibili della rosa che ho a disposizione, sia individualmente che complessivamente, come squadra. Oltre all’Amatori, ci sono altre tre squadre che si sono rinforzate, dirette pretendenti alla promozione in serie A: Florentia, Civitavecchia, Romagna. Sarà un campionato lungo e combattuto, a noi piacciono le sfide e lotteremo fino in fondo per salire di categoria, consapevoli che non sarà facile, e per questo non dovremo commettere errori.”

“Come giudichi l’allestimento della squadra?”

“Quando sono stato nominato allenatore abbiamo fatto il punto sui giocatori, ho richiesto un aiuto in un paio di ruoli chiave come pilone e seconda linea, un grazie particolare al presidente Daniele Ragone e a tutto lo staff societario che si è messo subito alla ricerca, abbiamo trovato dei ragazzi giovani che hanno accettato il progetto dell’Amatori.”

“Ci sono nuovi acquisti degni di nota?”

“Siamo un ottimo gruppo, composto da 30 giocatori, non ci sono fenomeni ma la forza di questa squadra è la motivazione e la coesione di tutti i giocatori. La società si è impegnata nell’offrire un’ organizzazione e delle strutture adeguate agli atleti; in primis migliorando il sistema medico e fisioterapico, garantendo sempre, durante le ore di allenamento, uno specialista in campo, in modo da intervenire tempestivamente in caso di bisogno. In aggiunta sono stati garantiti, in supporto al responsabile Andrea Mazza, due assistenti per la preparazione fisica.”

“Che gioco vuoi imporre?”

“Un gioco veloce che divertirà giocatori e pubblico. Mi occorrerà almeno un mese di allenamento con i giocatori, per valutare se potrò mettere in pratica con risultati positivi il sistema di gioco che ho studiato per loro.”

“Ripresa ufficiale della stagione lunedì 20 agosto?”

“Hai detto bene. Prevediamo una organizzazione del lavoro sul piano fisico/atletico, di reparto e individuale basata su quattro sere a settimana di allenamento.

In realtà non ci siamo mai fermati del tutto; da giugno, insieme ai preparatori atletici, abbiamo affrontato due mesi di condizionamento personalizzato, che serviranno ad affrontare il periodo pre stagione al meglio. Abbiamo calendarizzato un ritiro di due giorni, un triangolare (contro Jesi che milita in serie B e Perugia in serie A), e altre tre amichevoli, prima dell’inizio del campionato del 14 Ottobre.”