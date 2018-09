Mike Bradley: "La fiducia sta crescendo nella squadra, con Cardiff Blues è stata fantastica"

Le Zebre hanno realizzato un'altra impresa, un po’ come ha fatto nell’ultimo turno di serie A il Parma calcio che a Milano ha sconfitto l’Inter. Infatti, dalla possibile sconfitta delle Zebre Rugby Club di sabato scorso, incassando 21 punti in 10 minuti, i bianco neri hanno raggiunto un clamoroso successo al termine degli 80 minuti di gioco, contro una delle squadre più forti del Pro 14, (almeno sulla carta), dell’edizione 2018/19, i Cardiff Blues. La squadra gallese è ancora a tre sconfitte su tre incontri disputati. E’ stata criticata dalla stampa britannica (https://www.bbc.com/sport/rugby-union/45511649) in questi ultimi giorni per avere vanificato una vittoria, di fatto data per certa dopo pochi minuti di gioco. L’Head Coach delle Zebre, Michael Bradley, una leggenda del rugby irlandese, da due anni a Parma, risponde così alle domande che celebrano il lavoro della franchigia parmigiana:

Sabato vittoria importantissima contro Cardiff Blues. Da due anni è a Parma, tanto lavoro fatto fino ad ora per aumentare il volume di gioco e dare tanti palloni alla linea dei trequarti. E' soddisfatto di quanto fatto fino ad ora?

E’ l’inizio del mio secondo anno col nuovo staff tecnico con Troncon ed Orlandi: tutti e tre siamo soddisfatti della direzione del gioco che le Zebre stanno mostrando: abbiamo principi sui quali lavoriamo ogni settimana. In attacco cerchiamo di mantenere il più possibile il possesso e riciclare e sondare lo spazio in profondità quando la difesa avversaria ci mette molta pressione; mentre in difesa cerchiamo di fermare gli avversari all’inizio dell’azione dando loro poco spazio per le giocate.

Detto questo Mike, da un punto di vista mentale la vittoria di sabato darà sicuramente dei risultati nel futuro, perché avete dimostrato di essere una squadra molto unita, che crede nel proprio sistema di gioco. E’ il sistema di gioco che ha fatto vincere le Zebre?

Penso che per primo sia stato il carattere dei giocatori in campo a darci forza: la sfida ce l’ha posta Cardiff andando in vantaggio 21-0 dopo 10 minuti. I miei 23 giocatori hanno giocato davvero bene per 70 minuti con 4 mete e la vittoria. Un successo per tutto lo stadio: i tifosi sono stati fantastici, c’è un bel legame tra i tifosi e la squadra: uno sviluppo di crescita importante per il club e la squadra. La pressione messa dal pubblico agli arbitri è molto positiva per la squadra e ci da energia. Le buone giocate sviluppate in campo sono anch’esse un punto di forza per le Zebre.

Per concludere, si nota sempre una grande attitudine mentale dei giocatori ad ascoltarti. Lei ha una grande dote secondo me: quella di essere sempre molto positivo e dare feedback positivi, veloci ai giocatori. Quindi tutto viene gestito nel migliore modo durante le sedute di allenamento. Potrebbe passare anche da qui, il miglioramento nelle qualità mentali e di attenzione dei giocatori?

C’è fede in questo nuovo sistema di gioco che stiamo ancora sviluppando. La fiducia sta crescendo nella squadra, in quello che possiamo ottenere in campo, quando i risultati sono positivi il tutto ha più senso, ma a prescindere dal risultato la performance degli ultimi 70 minuti è stata fantastica. Abbiamo avuto un weekend negativo a Galway e nei primi 10 minuti contro Cardiff perché abbiamo perso il nostro obiettivo in campo. Abbiamo imparato la lezione: questo ci dà più forza per il futuro quando nuovamente saremo messi sotto pressione sia al Lanfranchi che in trasferta.

Prossimo match delle Zebre, sabato prossimo 22 settembre, contro i Dragons al Rodney Parade per il round 4 di questo avvincente campionato celtico.