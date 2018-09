Rugby Colorno, ecco come cambierà la squadra: intervista a Nick Scott

“Più di quarant’anni di esperienza nel mondo della palla ovale, formando migliaia di allenatori in Inghilterra, patria del rugby. Dalla Rugby Football Union alla Serie A italiana” questa la presentazione assoluta di Nick Scott, il nuovo Director of Rugby (DoR) della società bianco rossa.

Terminata la campagna acquisti della squadra seniores per la stagione 2018/19 al via il 14 ottobre, stabilita la collocazione dei tecnici tra le varie under e squadra seniores, la società di via Ferrari (Colorno), ha deciso di puntare su un uomo di grande esperienza per crescere e ambire alla agognata promozione in Eccellenza. Questa figura è stata identificata in Nick Scott.

Ecco alcune parole di Scott: “Il mio ruolo alla rugby Colorno è quello di creare un ambiente in cui si possa ottenere il massimo da tutte le persone coinvolte, attraverso l’unione dei principi fondanti il rugby con al centro lo sviluppo globale dell’individuo. La crescita umana al primo posto, per arrivare a quella del giocatore. Sono due concetti collegati, imprescindibili. Questo lo ribadisco sempre da quarant’anni di formazione in giro per il mondo”. E prosegue: “Il ruolo di un allenatore è quello di semplificare il compito dei giocatori, di dare delle indicazioni positive, facilitare la presa di decisione dei giocatori stessi. In altre parole stabilire insieme degli obiettivi attraverso la condivisione della responsabilità. Ogni elemento della squadra deve essere in grado di unire i punti di forza tipicamente italiani della passione e dell’agonismo, con lo spirito anglosassone fatto di lavoro di squadra, disciplina ed organizzazione dei suoi componenti. Tutti sono utili, parte di un processo in cui ognuno ha una funzione chiara e precisa, e per questo devono interagire correttamente”. Nick sottolinea il fatto che il rugby è molto più di un gioco, è uno stile di vita, e come tale va trattato: “Agli allenatori che lavorano con me chiedo di stilare un report, giornaliero o settimanale, sui giocatori che allenano, per quantificare gli aspetti di natura tecnico-atletica raggiunti da ogni singolo giocatore, e soprattutto i miglioramenti mentali, motivazionali attinenti la psicologia sportiva, collegati alla gestione dello stress, e alla presa di decisione. In Inghilterra si parla al riguardo di CARDS, un acronimo che sta per: creativity (favorire la creatività individuale e il pensiero alternativo), awarness (consapevolezza di sé), resilience (capacità mentale di recuperare energia), decision making (presa di decisione consapevole e tempestiva), self-organization (gestione del tempo a disposizione in modo proficuo). L’allenatore deve essere visto come uno strumento “facilitatore” a disposizione della squadra e di ogni singolo atleta per crescere come collettivo e come individuo, migliorando la qualità del lavoro in campo e gli aspetti della vita quotidiana. L’allenatore stimola il miglioramento delle capacità e qualità racchiuse nel concetto CARDS di ogni atleta”.

La Rugby Colorno ha trovato in Nick un eccellente sostituto del direttore sportivo Umberto Casellato, che a giugno è passato alla Rugby Rovigo. Scott è la figura di grande spessore tecnico e forti doti comunicative che la società sportiva cercava da tempo.