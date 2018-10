Zebre in trasferta a Glasgow contro la prima della classe. Capitan Biagi: "E' un campo ostico"

La sfida che si disputerà domani sera (venerdì 5 ottobre) allo Scotstoun di Glasgow contro i Warriors, una formazione tra le favorite al titolo di campione di Guinness Pro 14, è un impegno per i ragazzi di coach Bradley tutt’altro che facile. Otto i cambi fra i titolari della franchigia del Nord Ovest rispetto a una settimana fa.

Capitan Biagi che oggi festeggia i 33 anni e vanta doppia nazionalità, essendo Italo-Scozzese, è consapevole dell’impegno che dovrà mettere in campo insieme ai propri compagni di squadra. Due vittorie raccolte fino ad ora, ma ancora da sistemare le fasi statiche per avere un possesso di qualità e capitalizzare punti. Quei punti preziosi per vincere altre partite.

I Warriors giocano davanti a un pubblico che impazzisce per il rugby, seppure da pochi anni; infatti, la tradizione e l’amore per la palla ovale in Scozia è tipica dell’area di Edimburgo. Tuttavia, dallo Scotstoun le Zebre non sono mai tornate a Parma con una vittoria. La formazione scozzese è capace di dosare in modo efficace l’esperienza dei propri giocatori con il carisma dei volti nuovi, affida la fascia di capitano a Jonny Gray.

Questa la formazione per la sfida di domani:

Zebre Rugby

15 Edoardo Padovani

14 Gabriele Di Giulio

13 Giulio Bisegni

12 Tommaso Boni

11 Paula Balekana

10 Francois Brummer

9 Marcello Violi

8 Jimmy Tuivaiti

7 Johan Meyer

6 Apisai Tauyavuca

5 George Biagi (c)

4 Leonard Krumov

3 Eduardo Bello

2 Oliviero Fabiani

1 Cruze Ah-Nau

A disposizone: 16 Massimo Ceciliani, 17 Daniele Rimpelli, 18 Roberto Tenga, 19 Samuele Ortis, 20 Giosué Zilocchi, 21 Riccardo Raffaele, 22 Maicol Azzolini, 23 Giovanbattista Venditti

Glasgow Warriors

15 Ruaridh Jackson

14 Lee Jones

13 Huw Jones

12 Alex Dunbar

11 Rory Hughes

10 Adam Hastings

9 George Horne

8 Matt Fagerson

7 Chris Fusaro

6 Adam Ashe

5 Jonny Gray (c)

4 Andrew Davidson

3 Adam Nicol

2 George Turner

1 Oli Kebble

A disposizione: 16 Grant Stewart, 17 Alex Allan, 18 D’Arcy Rae, 19 Greg Peterson, 20 Matt Smith, 21 Tevita Tameilau, 22 Peter Horne, 23 Niko Matawalu