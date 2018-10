Luhandre Luus: “Sogno il mio primo cap con l’Italia di O’Shea”

Venerdì 26 ottobre alle 20 al "Lanfranchi" andrà in scena nuovamente, dopo la parentesi di Coppa Europa, il Campionato Celtico di Guinness Pro 14. Le Zebre reduci dal clamoroso successo di sabato scorso contro i Bristol Bears se la vedranno tra una delle favorite ai play off del Pro 14: gli scozzesi di Edimburgo.

“Non temiamo i nostri prossimi avversari abbiamo un ottimo sistema difensivo ed ogni giorno di allenamento in più, nella testa e nelle gambe, ci offre una migliore efficienza nel sistema di gioco voluto dal nostro trittico di allenatori (Bradley, Orlandi e Troncon)” afferma sorridendo il tallonatore Luhandre, sudafricano di nascita equiparato italiano, per nonna materna proveniente dal Bel paese.

“Da quando sono in Italia mi sono formato, prima di approdare al Pro14, tra Accademia Fir di Parma, Nazionale u20 e Eccellenza (e relativo scudetto vinto a Calvisano). Negli ultimi 4 anni sono passato dal ruolo di flanker a quello di hooker, un ruolo molto tecnico, protagonista assoluto nelle rimesse laterali e nella mischia ordinata. Sto crescendo tecnicamente soprattutto in termini di concentrazione. A coronamento dei progressi che farò da qui ai prossimi mesi, mi auguro di arrivare al mio primo cap con la Nazionale guidata da O’Shea”. E conclude: “Sono consapevole del lavoro che devo compiere per arrivare a quell’obiettivo. In prima battuta, dovrò disputare più partite possibili con il club, e ormai mi sento completamente ristabilito dall’infortunio occorso contro il Grenoble ad agosto. Tra dieci giorni inizieranno i test match dell’Italia ma il campionato non si ferma e dopo Edinburgh Rugby ce la vedremo contro Cardiff Blues e Munster. Una dozzina di compagni di club saranno convocati con la Nazionale, pertanto avrò maggiori chance di mettermi in mostra e di giocare dal calcio di inizio e non dalla panchina”.