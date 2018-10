Filippo Frati: la Rugby Viadana si allena al Lanfranchi per il derby emiliano

Continua anche quest’anno il sodalizio tra squadre di Eccellenza della zona e la franchigia federale di rugby delle Zebre Rugby Club. Infatti, ieri mattina mercoledì 24 ottobre, i giallo-neri di “Pippo” Frati sono stati invitati ad un allenamento contrapposto con i padroni di casa bianco-neri di Bradley. La scelta di questo progetto è motivata dalla necessità di avere sempre a disposizione un alto numero di giocatori durante gli allenamenti collettivi. Non sarebbe sempre possibile, se non vi fosse una collaborazione con le squadre del top 12, visto che in molte finestre del Pro 14 le Zebre salutano con orgoglio i propri top player convocati per i test match novembrini e il 6 Nazioni. D’altra parte, a fronte di rose sempre più “corte” in Eccellenza, gli allenatori contattati dalle Zebre mostrano sempre entusiasmo nel partecipare ad allenamenti contrapposti. Dal confronto e dal lavoro condiviso si affinano automatismi nella gestione del gioco e si riducono i gap contro i diretti avversari.

Filippo Frati, intervistato, parla in primis: del Campionato di Eccellenza 2018/19, in cui militano squadre rivelazione come la Valorugby di Roberto Manghi, coach parmigiano da anni di casa a Reggio Emilia; e ultimo ma non meno importante, dello spirito della Coppa Italia, che tuttavia spesso viene travisato, e non rispettato. Al riguardo Frati afferma: “La Coppa Italia dovrebbe essere l’occasione offerta ai giocatori più giovani, quindi meno esperti, e soprattutto ai meno utilizzati nel Top 12 italiano, di scendere in campo e “farsi le ossa” con una competizione importante ma “secondaria” rispetto alla Eccellenza stessa. In altre parole alcune squadre non utilizzano la competizione come momento formativo ma mettono in campo la formazione migliore per arrivare il più avanti possibile con i migliori 15 del momento e non permettere una crescita delle riserve”.

Sabato 27 ottobre alle 15 allo stadio Zaffanella, i padroni di casa della Rugby Viadana 1970 ospiteranno la Valorugby Emilia, rispettivamente a quota 7 e 15 punti, nell’incontro valido per la quinta giornata di campionato.