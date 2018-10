Impresa Zebre: strepitosa rimonta da 32 punti. Ed Edimburgo affonda Video

Strepitosa, memorabile impresa per le Zebre Rugby, che con una incredibile rimonta nel secondo tempo, battono Edinburgh 34-16

Nel primo tempo possesso e territorio hanno sorriso agli ospiti, determinati in attacco a mettere molta pressione all’attenta difesa italiana capace di tenere in partita le Zebre Rugby nonostante solo il 27% di possesso con poche occasioni d’attacco. Castello e compagni sono andati negli spogliatoi sotto 13-3 ma nella ripresa hanno reagito mettendo in campo una prestazione esemplare fatta di aggressività in difesa e ottime giocate in attacco. Dopo la meta di David Sisi, bravo a rompere la linea difensiva scozzese, è stato Gabriele Di Giulio a dare il primo vantaggio ai bianconeri sfruttando una bella giocata al piede di Carlo Canna. La gara è stata chiusa da un intercetto della stessa apertura bravo a leggere l’attacco avversario. Nel finale l’indisciplina scozzese ha dato al XV di coach Bradley la possibilità di segnare anche la quarta meta, arrivata a tempo scaduto con capitan Tommy Castellodopo due rimesse ai 5 metri di Fabiani, votato migliore in campo dai commentatori di DAZN.

Rimonta memorabile e prestazione da incorniciare per le Zebre che trovano il terzo successo con bonus in 4 gare interne di GuinnessPRO14 Rugby e colgono la quarta vittoria stagionale in nove incontri disputati. Ed ecco la video-intervista di Tommaso Villani all'uomo-partita Oliviero Fabiani.