Riccardo Raffaele: "Contro Cardiff Blues la mia prima volta da titolare alle Zebre"

Il mediano di mischia Riccardo Raffaele, 22 anni, è stato convocato da ct Bradley per la partita di domenica a Cardiff contro i padroni di casa dei Blues. Alla sua seconda stagione nel club bianco-nero, per la prima volta indossa la maglia numero 9, vista la partenza dalla panchina e mai dal primo minuto in Pro14. Dopo l’infortunio di Marcello Violi, due settimane fa, rimediato nel match di ritorno contro i Bristol Bears, e la convocazione di Guglielmo Palazzani in Nazionale per i test match di novembre, il giocatore proveniente da L’Aquila scende in campo contro una squadra blasonata, che fa del gioco fisico il proprio punto di forza.

“Sarà una bella emozione” esordisce Riccardo “abbiamo lavorato tanto, e continuiamo a farlo. Sarà una partita molto difficile senza i compagni impegnati nei test match”. E prosegue: “ Ci giochiamo le nostre carte, crediamo nel sistema adottato da due anni. Lo incrementiamo ad ogni incontro. Veniamo da due vittorie consecutive, il morale è ottimo.” Per concludere: “Il pubblico si sta appassionando al gioco che produciamo. Intendiamo un rugby veloce, che si pone l’obiettivo di mettere in difficoltà chiunque. In più la difesa ha fatto passi in avanti significativi rispetto alla passata stagione, permettendoci di recuperare più palloni. Solo con palloni in mano possiamo vincere queste partite.”

Cardiff Blues ha ancora il dente avvelenato per la sconfitta rimediata proprio dalle Zebre al Lanfranchi lo scorso settembre. Non si può permettere l’ennesimo passo falso.

Calcio di inizio al Cardiff Arms Park domenica 4 novembre ore 14.45.