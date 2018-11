Rugby Noceto, Ciccio Frati: “Ancora increduli per l'impresa. Siamo soli in testa”

Battuta la Rugby Colorno per 19 a 16 tra le mura amiche del Nando Capra di Noceto, domenica scorsa 4 novembre grazie a un piazzato in pieno recupero del mediano di apertura Marco Anversa, la Rugby Noceto dell’allenatore-giocatore Ciccio Frati ha impressionato il numeroso pubblico presente al match, per la solidità del pack. Da tempo non si assisteva a una micidiale performance della mischia nocetana, la cui qualità in particolare in fase ordinata, potrebbe essere annoverata come la vera artefice della vittoria finale. Infatti è stata fondamentale nel garantire ai padroni di casa ben 10 calci a favore, e lasciato i diretti avversari, sgomenti.

“Ancora oggi siamo increduli per l’impresa che abbiamo realizzato, di cui siamo molto orgogliosi proprio perché è avvenuta contro una grande squadra come la Rugby Colorno che veramente ha tutte le carte in regola per ambire all’Eccellenza ed è stata costruita con un budget non paragonabile al nostro” queste le parole di Ciccio Frati, che prosegue “in preseason nessuno avrebbe mai ipotizzato che saremmo arrivati primi in classifica alla pausa novembrina, con quattro vittorie su quattro impegni disputati. La classifica parla chiaro nel girone 2 la squadra del Don Chisciotte campeggia tra le dirette avversarie. Ora pausa di tre settimane per continuare a lavorare sui nostri punti deboli e correggere la rimessa laterale che non è stata ultimamente encomiabile. Siamo sereni; il gruppo sa che deve lavorare duramente settimana dopo settimana, i nuovi giocatori credono nei valori della società e si sono integrati alla perfezione dopo solo tre mesi di lavoro. Non esistono scorciatoie nel nostro sport: l’impegno quotidiano, la serenità mentale, l’umiltà e consapevolezza dei propri mezzi, il sapere collaborare e dedicare la massima concentrazione nei quattro allenamenti settimanali collettivi sono la chiave di volta per creare la nostra identità ed ambire a risultati importanti, vestendo i panni dei guastafeste alle società più ambiziose di noi.”