Zebre verso il derby con Treviso. Videointervista a Carlo Canna

Parla Carlo Canna: “Abbiamo accantonato la partita di European Challenge Cup contro la formazione russa, che non è sicuramente da sottovalutare per agonismo e forza fisica soprattutto per quanto riguarda il pacchetto di mischia. E’ pur vero che la ENISEI-STM tecnicamente e nella gestione del gioco non è irresistibile. Comunque sia tutta la squadra ha lavorato bene, espresso un gioco dinamico con una meta realizzata da una azione di Balekana dai nostri 22 metri, frutto di un’azione corale fatta di finte e passaggi da un numero elevato di giocatori coinvolti. Chi era allo stadio penso si sia divertito a vederci giocare. In particolare mi sembra doveroso sottolineare le ottime le prestazioni di Renton decretato man of the match, prezioso e di esperienza con la maglia numero 9, e il centro argentino De Battista all’esordio nelle Coppe Europee. Da lui il club si aspetta tanto nel proseguo del campionato celtico”. A gennaio le Zebre se la vedranno contro lo Stade Rochelais primo in classifica nel girone di EPCR Challenge Cup.

Ora invece prosegue il Guinness Pro 14.

La squadra di coach Bradley, e di capitan Castello nonostante il terreno di allenamento ricoperto da una bianca cortina di ghiaccio sta preparando il match di domenica 23 dicembre, quando arriveranno a Parma i biancoverdi della Benetton Rugby nel primo dei due derby italiani del Campionato Celtico a 14 squadre. Canna parla della partita così:”E’ inutile dire che oltre a essere un derby vogliamo portare a casa la vittoria per andare avanti in classifica e ritornare a quei successi epici di inizio stagione tra le mura amiche del Lanfranchi, in mezzo al nostro pubblico. Quella contro la Benetton sarà una partita epica a cui tutti noi teniamo particolarmente”.

Tabellino del match di EPCR Challenge Cup:

Marcatori: 3’ m Padovani (5-0); 7’ cp Canna (8-0); 15’ m Renton tr Canna (15-0); 28’ m Gerasimov tr Churashov (15-7); 33’ m Canna (20-7); 51’ m Sisi tr Canna (27-7); 54’ m Gerasimov tr churashov (27-14); 58’ m Luus tr Canna (34-14); 66’ m Balekana tr Canna (41-14); 69’ m Canna (46-14); 76’ m Balekana (51-14); 79’ m Tauyavuca tr Canna (58-14);

Zebre Rugby Club: Padovani (58’ Brummer), Balekana, De Battista (56’ Castello), Boni, Elliott, Canna, Renton (64’ Palazzani), Giammarioli, Meyer (64’ Tauyavuca), Licata, Biagi (60’ Ortis), Sisi, Zilocchi (50’ Chistolini), Fabiani (56’ Luus), Lovotti (50’ Rimpelli) All.Bradley

Enisei-STM: Churashov, Babaev, Baranovs (71’ Trishin), Gerasimov, Simplikevich, Kushnarev (53’ Mikhaltsov), Shcherban, Gargalic (56’ Krotov), Orlov, Gachechiladze, Krasylnyk (41’ Rudoi), Saulite, Zykov (60’ Igretsov), Selskii (60’ Mamukashvili), Morozov (60’ Sekisov) All.Valeev

Arbitro: Ben Blain (Scottish Rugby Union)

Assistenti: Finlay Brown (Scottish Rugby Union) Hollie Davidson (Scottish Rugby Union)

TMO: Neil Patterson (Scottish Rugby Union)

Calciatori: Canna (Zebre Rugby Club) 6/10, Churashov (Enisei-STM) 2/2,

Cartellini: 25’ giallo a Sisi (Zebre Rugby Club); 44’ giallo a Gargalic (Enisei-STM); 69’ a giallo Simplikevich (Enisei-STM)