Guinness Pro14, le Zebre cercano il riscatto a Treviso: parla Samuele Ortis

La sconfitta per 10 a 8 non brucia più in casa Zebre Rugby Club. Un possibile riscatto già domani (sabato 29 dicembre), quando al Monigo di Treviso andrà in scena gara 12 della Guinness Pro14 2018/19.

“Ovviamente guardiamo avanti consapevoli che il primo derby della stagione è andato per un soffio ai nostri avversari della Benetton”, esordisce Samuele Ortis, alla prima stagione con la franchigia parmigiana, in campo negli ultimi quindici minuti proprio nel Derby contro la Benetton “nonostante avessimo avuto maggiore possesso palla e più opzioni per segnare punti, gli errori che abbiamo compiuto hanno avuto sicuramente un peso maggiore. Non mi riferisco agli errori nei calci che avrebbero ribaltato il risultato finale a nostro favore, ma nella conduzione del gioco”.

E prosegue nell’analisi del match che ha rilanciato in chiave play-off i trevigiani: “Nonostante questo la nostra mischia ordinata è stata superlativa, ha lavorato in modo efficace mettendo in difficoltà il pacchetto bianco-verde. Bene anche le rimesse laterali, le scelte fatte da Biagi e i lanci dei nostri tallonatori; questi aspetti dovranno essere il nostro biglietto da visita al Monigo domani. Dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte, senza lasciarci abbattere. Per noi e per il nostro pubblico, che domenica è stato fantastico costituito da 4600 spettatori. Dobbiamo uscire a testa alta dal confronto con la Benetton. Non sarà facile vincere a Monigo, è sicuramente un campo “rovente” visto che anche squadre come gli inglesi Harlequins un mese fa ci hanno perso. Noi ci proveremo mettendo in difficoltà la difesa degli avversari; quella difesa che all’ultimo minuto domenica scorsa ci è costata la sconfitta a 5 metri dalla loro linea di meta”.

Tabellino dell’ultima partita: Parma, Stadio “Sergio Lanfranchi” – domenica 23 dicembre

Guinness PRO14, XI giornata

Zebre Rugby Club v Benetton Rugby 8-10

Marcatori: p.t. 30’ m. Tavuyara tr. McKinley (0-7); 37’ cp. Canna (3-7); s.t. 3’ cp. McKinley (3-10); 13’ m. Elliott (8-10)

Zebre Rugby Club: Padovani (14’ st. Brummer); Balekana, Bisegni, Castello (cap), Elliott; Canna, Palazzani (11’ st. Renton); Giammarioli, Meyer (1’ st. Tauyavuca), Mbandà; Biagi (27’ st. Ortis), Sisi; Chistolini (11’ st. Bello), Fabiani (24’ pt. Luus), Lovotti (27’ st. Rimpelli)

all. Bradley

Benetton Rugby: Hayward; Tavuyara, Brex, Sgarbi, Ioane; McKinley (25’ st. Allan), Duvenage (36’ st. Tebaldi); Barbini (cap, 25’ st. Pettinelli), Steyn, Negri (17’ st. Lamaro); Ruzza, Zanni (14’ st. Fuser); Riccioni (10’ st. Ferrari), Faiva (14’ st. Makelara), Quaglio (1’ st. Appiah)

all. Crowley

arb. Mitrea (Italia)

Note: campo in buone condizioni, giornata fredda e umida. In tribuna il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi, il CT Conor O’Shea e lo staff della Squadra Nazionale al completo. 4600 spettatori.^

Calciatori: Canna (Zebre RC) 1/4; McKinley (Benetton Rugby) 2/2

Guinness PRO14 Man of the Match: Duvenage (Benetton Rugby)