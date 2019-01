Giulio Bisegni: “Possiamo rifarci in Challenge Cup: traguardo storico arrivare alla seconda fase”

Le Zebre si sono ritrovate alla Cittadella del Rugby di Parma ieri, martedì 8 gennaio, dopo la cocente sconfitta rimediata lo scorso weekend contro i Cheetas, franchigia sudafricana. Sconfitta che brucia ma ora l’attenzione è al match di venerdì 11 gennaio quando alle 20 i bianconeri scenderanno allo Stade Marcel Deflandre di La Rochelle (Francia) contro i padroni di casa.



Giulio Bisegni uno degli uomini di Bradley che nell’attuale e precedente stagione ha disputato più minuti di gioco con la Franchigia del Nord-ovest, racconta l’importanza storica di portare a casa qualche punticino per potere accedere alla seconda fase del prestigioso campionato EPCR: “Siamo positivi, ci lasciamo alle spalle le ultime settimane non eclatanti. Dopo qualche sconfitta di troppo nelle ultime giornate di Guinness Pro 14, disputeremo il quinto turno del girone 4 della EPCR Challenge Cup proprio contro i francesi dello Stade Rochelais. La nostra formazione è già stata definita dallo staff, mentre non conosciamo quella dei nostri avversari. In casa Zebre pur non svelando i nomi di chi partirà dal primo minuto, posso solo anticipare che sarò lasciato a riposo per scelta tattica. Abbiamo una rosa piuttosto corta e un poco di riposo mi può permettere di recuperare energie preziose per il proseguo del campionato”-

Rimarca Bisegni: “Tutti quei compagni di squadra che hanno giocato un pochettino meno, sono sicuramente pronti per dare freschezza al piano di gioco voluto dal nostro staff tecnico e hanno smania di mettersi in mostra. Riceviamo ogni giorno molta fiducia da Bradley e dai suoi assistenti, quindi sarebbe bello ripagarli con risultati all’altezza delle nostre potenzialità già venerdì in terra francese. Portare a casa, non dico la vittoria contro lo Stade Rochelais, ma qualche punto, potrebbe essere determinante per proseguire in Coppa Europa e centrare un passaggio storico alla seconda fase della competizione”.