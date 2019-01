Paolo Gallarotti: la Labas è pronta per altri successi nella Pesistica Olimpica

Paolo Gallarotti riassume in poche parole il bilancio della stagione sportiva che si è conclusa il 31 dicembre 2018 della Halterofilia Labas Parma, la società sportiva di Pesistica Olimpica che si contraddistingue nel panorama regionale per i cospicui successi: “Sicuramente il 2018 è stato ricco di soddisfazioni, gli atleti parmigiani iscritti alla Labas hanno conquistato medaglie. Mi riferisco a Noemi Nanna, giovanissima in quanto diciassettenne ma davvero di talento e all’intramontabile Paolo Popoli, pluricampione italiano. Con quest’ultimo sto lavorando per raggiungere l’obiettivo di ritornare in nazionale nel sollevamento pesi paralimpico. Detto questo, sempre più genitori iscrivono i propri figli alla Labas, in genere al termine della preadolescenza (dai 13/14 anni in su), e nel 2019 assisteremo a molti di loro partecipare alle gare di categoria che la FIPE, Federazione di Pesistica Olimpica, organizzerà in tutta Italia.

Mi auguro quindi che Labas possa crescere e sfornare tanti campioni. Per concludere, ripongo grande fiducia in Aurora Cocconcelli, esordiente di vent’anni, che raggiunto elevati livelli di preparazione con il lavoro fisico della passata stagione e potrebbe essere una piacevole sorpresa di questo inizio d’anno.” E prosegue: “Sono inoltre lusingato della scelta di molti atleti professionisti e di valore internazionale, che per completare la propria preparazione fisica, si rivolgono alla Labas. In particolare alcune delle giocatrici della squadra femminile della rugby Colorno e della Nazionale Italiana (come ad esempio Sillari e Turani) e lo strepitoso duecentometrista Eseosa “Fausto” Desalu, che nel 2018 ha corso i duecento metri a 20.25”. Gallarotti essendo presidente regionale della FIPE organizza in media ogni 4 mesi corsi riconosciuti dal CONI che abilitano al ruolo di “Tecnico di I livello di Pesistica Olimpica”,e promuove manifestazioni sportive sul territorio regionale. “Il 10 marzo riportiamo in Emilia la Coppa Italia Para Powerlifting, specialità che consiste nella distensione su panca piana ad opera di atleti disabili, più precisamente a Fiorenzuola d’Arda” afferma Gallarotti con ridente soddisfazione: “Alla competizione gareggeranno due atleti parmigiani, Popoli e Nicolini, sui 70 complessivi in gara. Il mio augurio che si possa nei prossimi anni realizzare anche nel parmense un evento di questo valore”.