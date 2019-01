Grande spettacolo nella tappa di Basilea della Coppa del mondo di equitazione: trionfa l'idolo di casa Martin Fuchs, grazie a uno spettacolare doppio netto in sella al formidabile Clooney. Ma è ottima quarta l'italiana Lucia Le Jeune Vizzini, che solo il cronometro (una penalità per il tempo, superato di appena tre decimi) lascia fuori dal podio: per lei punti preziosi in Coppa (dove è al comando il numero uno del mondo Steve Guerdat) che riaccendono la speranza di essere tra cavalieri e amazzoni ammessi alla finale di Goteborg.