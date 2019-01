Zebre in crescita, sabato contro la terza potenza del Top 14 Video

Una vittoria sancirebbe uno storico successo in Coppa Europa per la franchigia del Nord-Ovest ora con tre vittorie nel girone. Tommaso Boni, in campo per ottanta minuti la settimana scorsa allo stadio Deflandre di La Rochelle parla così alla vigilia del match di ritorno questa volta al Lanfranchi: “Venerdì scorso la partita disputata contro un avversario davvero competitivo come lo Stade Rochelais si è tradotta in una sconfitta per 32 a 12. Abbiamo arginato gli avversari che hanno una delle mischie più performanti del massimo campionto di rugby a 15 francese. Nonostante il risultato siamo stati decisivi in mischia ordinata, e la rimessa laterale è stata all’altezza della sfida. Qualche errore di troppo in campo aperto e in trasmissione di palla hanno consentito agli avversari di segnare.” Il centro veneto continua così: “Per quanto mi riguarda in attacco credo di essere stato efficace sia come primo che secondo centro. Giocando tutta la partita dal primo minuto sono riuscito a guadagnare 3 break. Sabato giochiamo in casa davanti al nostro pubblico. Sarà un’altra partita, ce la metteremo tutta per un risultato positivo”.

Le Zebre sono a digiuno di una vittoria dal 15 dicembre contro il Enisei-STM. Mentre lo Stade ha vinto 3 partite negli ultimi cinque incontri disputati tra Top 14 e Challenge Cup.

Il 19 dicembre 2015 le Zebre vinsero in Challenge Cup al Lanfranchi contro gli stessi avversari per 25 a 5. Chi lo sa, che non sia di buon auspicio per ripetere un’impresa.

Di seguito la lista dei 31 giocatori convocati dal 10 gennaio 2019, per il raduno di Roma ufficializzati da Conor O’Shea, che parteciperanno al raduno di Roma del 20-23 gennaio; 10 militano nello Zebre Rugby Club:

Piloni: Simone Ferrari, Tiziano Pasquali, Cherif Traoré (Benetton Treviso), Giosuè Zilocchi, Andrea Lovotti (Zebre)

Tallonatori: Luca Bigi (Benetton Treviso), Leonardo Ghiraldini (Tolosa)

Seconde linee: Dean Budd, Federico Ruzza, Alessandro Zanni (Benetton Treviso), David Sisi (Zebre)

Terze linee: Marco Barbini, Sebastian Negri, Abraham Steyn (Benetton Treviso), Sergio Parisse (Stade Francais), Jimmy Tuivaiti, Maxime Mbandà (Zebre)

Mediani: Guglielmo Palazzani, Carlo Canna (Zebre), Tito Tebaldi, Tommaso Allan, Ian Mckinley (Benetton Treviso)

Centri: Giulio Bisegni, Tommaso Castello (Zebre), Michele Campagnaro (Wasps), Luca Morisi (Benetton Treviso)

Ali/estremi: Tommaso Benvenuti, Angelo Esposito, Jayden Hayward, Luca Sperandio (Benetton Treviso), Edoardo Padovani (Zebre).