Ancora nessuna notizia dell'aereo col bomber Sala. L'ultimo drammatico audio: "Ho paura" Video

Un messaggio audio agghiacciate quello di Emiliano Sala, il giovane attaccante del Nantes trasferito al Cardiff e disperso nella Manica durante il trasferimento due notti fa a bordo di un Piper da turismo.

Le ricerche sono riprese questa mattina nella zona in cui il velivolo è scomparso dai radar ma le speranze sembrano ridotte al lumicino. Dall’Argentina, rimbalza la registrazione audio che il giovane - già a bordo del Piper - aveva inviato ad alcuni amici e al padre tramite Whatsapp. «Salve ragazzi come state? - dice Sala nel messaggio - sono sfinito. Ero a Nantes, ho dovuto fare talmente tante cose, e poi ancora, ancora...non finiva più. Adesso sono in aereo. Sembra che stia per cadere a pezzi. Me ne vado a Cardiff, speriamo possa cominciare domani pomeriggio ad allenarmi con la mia nuova squadra. Voi come state? Se fra un’ora e mezzo non ci saranno mie notizie, non so neppure se manderanno qualcuno a cercarmi, perchè non mi ritroveranno, ma voi lo saprete. Papà, ho una paura...».