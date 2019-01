Il Valorugby raggiunge la finale contro il Valsugana: intervista all'head coach Roberto Manghi

Con la vittoria di domenica 20 gennaio il Valorugby Emilia del presidente Enrico Grassi e dell’Head Coach Roberto Manghi raggiunge la finale della Coppa Italia 2018/19. La squadra ha espugnato lo Stadio “Zaffanella” di Viadana con il punteggio di 24-19 in un match che aveva il sapore di un vero e proprio spareggio. Gara in discesa per gli ospiti che segnano al 13’ con un calcio piazzato del nocetano Gennari. Tra il 18’ e il 26’ arrivano le due mete di Rodriguez e Muccignat che allungano le distanze chiudendo la prima frazione sullo 0-15. Viadana in difficoltà alza la testa nella ripresa che con Spinelli riapre il match accorciando le distanze. I “Diavoli” reggiani, con i calci piazzati di Gennari e Farolini blindano il risultato; a nulla vale la meta finale dei padroni di casa ad opera di Ribaldi. Gli emiliani raggiungono in finale il Valsugana Rugby Padova, partita in calendario nel weekend 30-31 marzo in campo neutro. Manghi soddisfatto parla al microfono del traguardo raggiunto: “E’ un obiettivo raggiunto quello di giocare la finale di Coppa Italia il prossimo 30 marzo contro il Valsugana. Tutti noi siamo orgogliosi: non solo lo staff tecnico e i ragazzi che scendono in campo, anche la dirigenza, i tanti tifosi che ci seguono. Un grazie va al nostro nuovo presidente, l’imprenditore della Elettric80 Spa, azienda leader in robotica ed automazione, il vulcanico Enrico Grassi. Sa trasmettere grande energia al club e diffonde i valori su cui basiamo il nostro lavoro: lavorare duramente come collettivo, ricercando massimo impegno da ogni elemento, creando un sistema di gioco organizzato e pragmatico. Il tutto valorizzando le risorse che si hanno a disposizione. Dobbiamo a lui, al suo spirito e alla visione quello che di buono stiamo realizzando”. E prosegue così: “Alla finale mancano due mesi, ma ci arriveremo preparati; non sottovalutiamo assolutamente l’altra finalista seppure al momento è situata nella parte bassa della classifica di Eccellenza. Sabato giochiamo al Mirabello contro una squadra che ha un bel gioco e che ha nomi importanti tra le proprie fila come Minto e De Marchi. Siamo secondi in classifica a un punto dall’Argos Petrarca Padova.” Manghi conclude l’intervista ribadendo: “Siamo sereni, stiamo costruendo una società solida e siamo ambiziosi. Domenica ho schierato in campo diversi giocatori parmensi come Gennari, Farolini, Quaranta, Mordacci. La società Valorugby e il presidente sono promotori della crescita del club attraverso giocatori del territorio di Parma e Reggio Emilia. Questo territorio può garantire tanti giocatori di alto livello nei prossimi anni”.

Viadana, Stadio Luigi Zaffanella

COPPA ITALIA, VI GIORNATA

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia 19 - 24 (0-15)

Marcatori: p.t. 13’ c.p. Gennari (0-3), 18’ m. Rodriguez tr. Gennari (0-10), 26’ m. Muccignat (0-15); s.t. 49’ m. Spinelli tr. Ormson (7-15), 53’ cp. Gennari (7-18), 59’ m. Silva (12-18), 62’ cp. Gennari (12-21), 73’ cp. Farolini (12-24), 78’ m. Ribaldi tr. Ormson (19-24)

Rugby Viadana 1970: Di Marco; Menon, Pavan, Ormson (cap), Spinelli; Apperley, Gregorio (73’ Bacchi), Tupou, Moreschi (62’ Ferrarini), Ghigo, Chiappini (73’ Wagenpfeil), Devodier (65’ Gelati), Garfagnoli (52’ Brandolini), Silva( 68’ Ribaldi), Denti Ant. (65’ Breglia). All.Frati

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Costella, Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Panunzi; Amenta (78’ Rimpelli), Favaro (63’ Quaranta), Mordacci; Dell’Acqua, Balsemin; Du Plessis, Gatti (60’ Gatica), Muccignat (63’ Festuccia).All. Manghi

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1: Manuel Bottino (Roma) AA2: Clara Munarini (Parma)

Quarto Uomo: Gianluca Farinelli (Reggio Emilia)

Cartellini: al 66’ giallo a Gennari (Valorugby Emilia), al 76’ giallo a Paletta (Valorugby Emilia)

Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 2/5, Gennari (Valorugby Emilia) 4/5, Farolini (Valorugby Emilia) 1/1

Note: giornata fredda e nuvolosa, terreno in perfette condizioni. Presenti 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 1; Valorugby Emilia 5