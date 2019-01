Parte il Sei Nazioni "rosa", Veronica Madia tra le protagoniste Videointervista

La ventiquattrenne apertura colornese Veronica Madia, è tra le 23 atlete scelte da Andrea Di Giandomenico, Head Coach dell’Italdonne, che sfideranno venerdì 1° febbraio (calcio d’inizio ore 20.35 italiane) la Scozia, nella prima giornata del Torneo Femminile del Sei Nazioni 2019. Giocheranno allo Scotsoun Stadium di Glasgow, contro un avversario recentemente affrontato e sconfitto perentoriamente per 38 a 0 nei test match di novembre 2018 al Pata stadium di Calvisano.

Veronica e altre sei compagne di squadra della Rugby Colorno indosseranno la maglia Azzurra: “E’ una bella emozione, il gruppo è affiatato” annuncia Veronica ai microfoni, e prosegue “le prime tre partite sono alla nostra portata, il 23 febbraio saremo a Parma contro l’Irlanda che non abbiamo mai sconfitto. Questo è un obiettivo in più. Tra i nostri punti di forza, l’organizzazione difensiva e la pressione che siamo in grado di mettere sui nostri avversari. Dobbiamo ripetere la prestazione di pochi mesi fa contro la Scozia, poi affrontiamo a Lecce il Galles e l’Irlanda allo stadio Lanfranchi. Più complicati sulla carta gli ultimi due incontri del 6 Nazioni contro Inghilterra e Francia, che dispongono di atlete professioniste.” E sottolinea come l’Italdonne sia fatta di atlete che sanno conciliare gli impegni lavorativi o di studio universitario, con i quotidiani allenamenti e le continue trasferte:”Per disputare questo prestigioso torneo ho richiesto al datore di lavoro di una Casa Protetta di Coenzo in cui lavoro come Operatore Socio Sanitario (OSS), un periodo di aspettativa. Sono appagata dal rugby nonostante l’impegno che richiede; sono entusiasta del mio club con cui abbiamo vinto lo scudetto lo scorso anno e del gruppo fantastico che Di Giandomenico ha saputo creare.” L’Italia femminile lascerà l’Hotel Villa Ducale di Parma nella tarda mattinata di mercoledì 30 gennaio per l’aeroporto di Milano Linate, concludendo una tre giorni di lavoro collettivo per il match contro la Scozia di venerdì visibile in differita su Eurosport 2 ore 23.00, oppure in diretta streaming su Eurosport Player. Darà vita alla dodicesima edizione della competizione femminile da quando l’Italia vi è stata ammessa per la prima volta nel 2007.

A guidare la formazione quest’anno sarà Manuela Furlan che nel ruolo di Capitano ha esordito in occasione dei Test Match autunnali ed ha condotto la squadra al 7° posto nel ranking mondiale.

Di seguito le Azzurre selezionate da Andrea Di Giandomenico per il match contro la Scozia.

Piloni

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 58 caps)

Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 13 caps)

Elena SERILLI (Belve Neo Verdi, esordiente)

Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 6 caps)

Tallonatori

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 48 caps)

Lucia CAMMARANO (Belve Rugby NeroVerdi, 17 caps)

Silvia TURANI (Rugby Colorno, 5 caps)

Seconde Linee

Giordana DUCA (UR Capitolina, 7 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 11 caps)

Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova, 24 casp)



Flanker/N.8

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 37 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 6 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 32 caps)

Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps) in prestito alla Rugby Colorno

Mediani di Mischia

Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 84 caps)

Mediani di Apertura

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 13 caps)

Centri

Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 6 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 32 caps)

Michela SILLARI (Rugby Colorno, 46 caps)

Ali/Estremo

Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 68 caps) - CAPITANO

Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 7 caps)

Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 2 cap)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)