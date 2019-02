Hamsik è un giocatore del Dalian (per 20 milioni)

«Hamsik è andato, la lettera di credito che abbiamo ricevuto è in ordine, abbiamo verificato, controllato tutto». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando alla stampa a Zurigo, dove stasera il Napoli è impegnato in Europa League. Hamsik va quindi al Dalian per 20 milioni di euro e firmerà un contratto triennale da 9 milioni l’anno.