Palazzani: "Nazionale, non è un momento facile ma siamo uniti" Videointervista

Il mediano di mischia Guglielmo Palazzani, in forza allo Zebre Rugby Club dalla stagione 2013/14, titolare nei primi due match del Guinness 6 Nazioni 2019 contro la Scozia e il Galles racconta di sé: “E’stato bello segnare in Scozia nel primo incontro contro i padroni di casa a Murrayfield anche se siamo stati sconfitti. Indubbiamente non è un momento facile quello che la nazionale sta attraversando, visto che mancano le vittorie che contano. Abbiamo partite molto dure sul piano fisico e sul ritmo di gioco. Il gruppo tuttavia è unito e domenica 17 febbraio ci ritroveremo sotto O’Shea al ritiro presso il Centro Olimpico Giulio Onesti di Roma, per affrontare la settimana successiva l’Irlanda nella terza giornata del Torneo. Come tutti sanno l’Irlanda ha vinto a novembre contro gli All Blacks. Ha una rosa mostruosa e pratica un gioco molto efficace. Non sarà facile”. E prosegue: “Sto recuperando un fastidio al polso destro e ogni giorno sono al Lanfranchi a disposizione dei miei compagni di club. Sentiamo tanto il match di Guinness Pro14, in programma allo Zaffanella di Viadana sabato 16 febbraio contro Leinster. Una formazione formidabile. Bradley ha deciso di tenermi a riposo ma sarò vicino a chi giocherà, tiferò i bianconeri contro la franchigia irlandese tra le più vittoriose di sempre in Europa”. “Gullo” Palazzani, nonostante la giovane età (classe 1991) e i serrati impegni tra Club e Nazionale, sta offrendo tempo ed energie alla Rugby Parma. “Sono molto felice della scelta di allenare presa ad agosto 2018” afferma, e prosegue “è un onore e un piacere essere inserito nello staff tecnico della prima squadra della Rugby Parma in Serie B, con il ruolo di responsabile tecnico dei trequarti. E’ stimolante spiegare quello che ho imparato in tanti anni di rugby giocato ai ragazzi che hanno voglia di apprendere. Mi lusinga collaborare con Pascu e Mono, i due tecnici della prima squadra gialloblu. La squadra che ho il piacere di allenare è tra le più giovani del campionato con una media età di 23 anni, sono infatti ben 12 ragazzi che hanno fatto il salto dalla U18 alla prima squadra”. Alla Rugby Parma, ogni volta che “Gullo” indossa la maglia Azzurra, la Club House di via Lago Verde, applaude il proprio allenatore. Forza “Gullo” e forza Italia.