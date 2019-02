Italdonne a Parma, tutto pronto per l'Irlanda. Di Giandomenico: "Dovremo essere molto concentrati"

Andrea Di Giandomenico, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, ha ufficializzato la formazione che sabato 23 febbraio affronterà l’Irlanda allo stadio “Lanfranchi”di Parma nel match valido per il terzo turno del Women’s Six Nations 2019.

Le Azzurre, al momento seconde nel Torneo, si presentano a questo appuntamento con una striscia molto positiva di risultati: la vittoria in trasferta sulla Scozia (28-7) nella prima giornata del torneo continentale ed il pareggio quindici giorni fa a Lecce contro il Galles (3-3). Da sottolineare che Di Giandomenico ha raccolto successi storici nei Test Match di novembre con due vittorie perentorie sulla Scozia (38-0) e sul Sudafrica (35-10).

“L’Irlanda ha grandi qualità sia tattiche che individuali – dice Andrea Di Giandomenico –. E’ sicuramente una squadra complessa da affrontare. Pratica un bel gioco ed è ben strutturata sia nei trequarti che nel pacchetto degli avanti. Dovremo essere molto concentrati per gli 80 minuti di gioco”.

“Negli ultimi anni - continua il ct - il livello delle nostre prestazioni si è innalzato riducendo il gap nei confronti dei diretti avversari. In attacco siamo migliorati nel creare le condizioni per segnare di più ed indurre l’avversario a commettere errori. In difesa da ottobre ad oggi abbiamo adottato una strategia che sta dando buoni frutti. Tuttavia, ribadisco come sempre che a questi livelli l’attenzione è una componente fondamentale: non concedendo troppi spazi e cercando di essere il più cinici possibili, potremmo toglierci qualche soddisfazione in più, confermando quanto di buono fatto fino ad oggi. La strada intrapresa è quella giusta e il gruppo è splendido”.

Questa la formazione che scenderà in campo sabato prossimo:

15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 70 caps) - CAPITANO

14 Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 9 caps)

13 Michela SILLARI (Rugby Colorno, 48 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 34 caps)

11 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 15 caps)

9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 86 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 34 caps)

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 8 caps)

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 39 caps)

5 Giordana DUCA (UR Capitolina, 9 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 12 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 50 caps)

1 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 15 caps)

A disposizione

16 Lucia CAMMARANO (Belve Rugby NeroVerdi, 18 caps)

17 Silvia TURANI (Rugby Colorno, 7 caps)

18 Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 8 caps)

19 Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova, 26 caps)

20 Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps)

21 Francesca SGORBINI (Rugby Colorno, esordiente)

22 Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 7 caps)

23 Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 2 cap)