Colorno, domenica la "sfida infinita" contro Noceto: "Ogni derby ha un peso enorme" Videointervista

Cristian Prestera, Head Coach della squadra seniores maschile della Rugby Colorno che milita in serie A e desidera il Top12, sta mietendo successi convincenti ed è primo del proprio girone. Domenica 3 marzo è la giornata della verità e della rivincita per i bianco rossi che vogliono bissare l’unica sconfitta rimediata nell’attuale stagione, ricevuta dai “cugini” nocetani. La tredicesima giornata, infatti, vedrà lo scontro al vertice del girone 2, tra Rugby Colorno e Rugby Noceto, rispettivamente a 55 punti e a 52 punti. Un’eterna sfida, ricca di suggestioni e confronti, disputata stavolta tra le mura amiche del fortino “Maini” di Colorno contro i temibili Pellirossa nocetani. Il pubblico accorre sempre numeroso a questi eventi. La pressione tra le compagini, che non vogliono deludere i sostenitori e mettere in bisaccia altri punti preziosi per consolidare la classifica,è elevata.

“Ogni derby è una partita speciale, ha un peso enorme sul piano emotivo. Si ripete il derby contro i temibili cugini della Rugby Noceto allenata dal duo Frati-Pulli. Quel Noceto che alla quarta giornata, il 04 novembre scorso ci ha sconfitti a causa dell’indisciplina della nostra mischia per 19 a 16”. Queste le parole di Prestera, che prosegue: “Dagli errori si impara, e nel processo di crescita in atto, abbiamo ora una squadra unita, che si identifica nel suo capitano, il forte e carismatico Jacopo Sarto, uno degli acquisti più importanti di agosto 2018”. E conclude con elogio sincero: “Sarto è un giocatore molto rispettato nello spogliatoio e un valoroso “condottiero” che nei momenti difficili sa scuotere il cuore e le coscienze dei propri compagni; un leader naturale un esempio da seguire per abnegazione.” Calcio di inizio domenica 3 marzo ore 14,30, stadio Maini di Colorno.