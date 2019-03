Spal, nuova decisione var contestata (terzo gol annullato): i tifosi lasciano la curva Video

Protestano i tifosi della Spal, dopo un’altra decisione arbitrale contestata, decisa dalla Var.

Accade al minuto quindici della ripresa, con la Spal che tenta la rimonta sotto 2-0 con la Sampdoria. Punizione di Kurtic, gol di Floccari. L’arbitro Pasqua convalida, ma il Var annulla per infinitesimale fuorigioco di Petagna. Il Mazza esplode perchè è la terza rete consecutiva annullata alla Spal in casa attraverso il video: Bologna, Fiorentina e Samp. La curva Ovest, la parte più calda della tifoseria biancazzurra prima fischia e poi esce polemicamente dallo stadio. Nell’ultima mezzora si gioca con la curva vuota. E alla fine contestazione feroce fuori dallo stadio, sotto la tribuna vip dove ci sono anche gli spogliatoi di arbitro e giocatori. Nel mirino il settore arbitrale.

Pasqua annulla gol Floccari e spiega Var a giocatore

Curioso caso di gol annullato a Ferrara, in Spal-Sampdoria, dove l’arbitro Fabrizio Pasqua, dopo avere consultato la Var in occasione del gol della bandiera degli emiliani realizzato da Sergio Floccari, ha tolto il punto. Pasqua ha poi spiegato a Floccari di avere annullato la segnature per un fuorigioco di Petagna, che impediva a un difensore di contrastare l’attaccante della Spal che aveva segnato la rete del possibile 1-2.

Giampaolo: "Var? Una volta c'erano maialate incredibili"

«La Var serve a far meglio e non a fare peggio. Io sono favorevolissimo, una volta si facevano maialate incredibili. E lo dico anche se noi non siamo stati certo favoriti in tante occasioni». Così l’allenatore della Samp, Marco Giampaolo, commenta l’episodio del gol annullato allo spallino Floccari dopo un controllo durato diversi minuti.

«Ci avevano avvertito in anticipo che per problemi all’audio del sistema un eventuale controllo avrebbe obbligato all’uso di walkie-talkie e richiesto più tempo del solito - ha spiegato il tecnico a Sky Sport -. Sul fatto in particolare non posso dire perchè non ho visto le immagini. Certo il Var è fatto per aiutare e mi sembra che in generale funzioni».