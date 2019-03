Il Fidenza si aggiudica la delicata sfida contro la Fontanellatese, in piena zona retrocessione, per 3-2. Per i fidentini si tratta di tre preziosissimi punti che permettono alla squadra di rimanere aggrappata alla speranza della salvezza; per la Fontanellatese, invece, è una pesante sconfitta che la mantiene incastrata al penultimo posto della classifica.