Sei Nazioni donne, Azzurre al lavoro: video-intervista a Giada Franco, rivelazione nel match con l'Irlanda

Si ritroveranno a Bologna mercoledì 6 marzo le Azzurre in partenza per Exeter, che affronteranno l’Inghilterra nel quarto turno del Torneo Femminile del Sei Nazioni 2019, in programma al Sandy Park di Exeter sabato 9 marzo alle 13,05 italiane. È il quarto impegno del Sei Nazioni 2019 per la squadra allenata da Andrea Di Giandomenico. Si presenta a questo appuntamento con il miglior piazzamento di sempre: in seconda posizione a 12 punti, dietro le inglesi, prime con 15 punti, mentre al terzo posto la Francia (11 punti), insegue la vetta della classifica. Le Transalpine saranno le avversarie delle Azzurre il 17 marzo al Plebiscito di Padova.

Andrea Di Giandomenico ha annunciato un cambio rispetto alle Azzurre che hanno superato a Parma l’Irlanda il 23 febbraio: Maria Magatti, tre quarti del CUS Milano, subentra al posto dell’indisponibile mediano di apertura Veronica Madia.

Mentre Giada Franco, terza linea flanker della Nazionale, che in quella occasione era in campo, racconta del lavoro degli ultimi mesi con Di Giandomenico: “veniamo da una striscia vincente che ci consolida nel ranking mondiale tra le prime sette squadre del globo” e prosegue “in questo Sei Nazioni abbiamo messo in campo un rugby aggressivo che ci consente di avere più palloni in mano e giocare a un ritmo sempre più alto” e con orgoglio conclude: “E' stata gioia allo stato puro giocare a Parma contro l’Irlanda e vincere 29 a 27; al di là del riconoscimento a Woman of the Match che fa indubbiamente piacere, queste partite ti danno emozioni fortissime che ricorderai per tutta la vita. Il successo è passato da tutte le ragazze ognuna ha dato il proprio contributo. Sono imprese epiche. Ed ora andiamo in Inghilterra con maggiore consapevolezza delle nostre potenzialità, consapevoli che sarà una partita molto dura fisicamente. I margini di errore si devono abbassare per vincere contro l’Inghilterra e ripetere un’altra impresa, sta volta contro la prima della classe”.

La squadra partirà alla volta dell’Inghilterra giovedì 7 marzo; nel primo pomeriggio di venerdì 8 marzo effettuerà il consueto Captain’s Run sul terreno di gara.



Di seguito le ventitré Azzurre selezionate per la quarta giornata del torneo.

Piloni

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 16 caps)

Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 8 caps)

Tallonatori

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 51 caps)

Lucia CAMMARANO (Belve Rugby NeroVerdi, 19 caps)

Silvia TURANI (Rugby Colorno, 8 caps)

Seconde Linee

Giordana DUCA (UR Capitolina, 10 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 13 caps)

Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova, 27 caps)

Flanker/N.8

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 40 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 9 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 35 caps)

Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps)

Francesca SGORBINI (Rugby Colorno, esordiente)

Mediani di Mischia

Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 87 caps)

Mediani di Apertura

Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 35 caps)

Centri

Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 7 caps)

Michela SILLARI (Rugby Colorno, 49 caps)

Ali/Estremo

Maria MAGATTI (CUS MILANO, 26 caps)

Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 71 caps) - CAPITANO

Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 10 caps)

Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 2 cap)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 48 caps)