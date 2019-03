Panthers, Rossi: "Troppi errori, ma la prima è andata. ora vietato sbagliare" Video

Comincia con una vittoria la stagione 2019 dei Panthers Parma che sono riusciti, in trasferta, a superare i Dolphins Ancona per 14 a 10. Vittoria difficile ma importantissima al primo impegno stagionale fuori casa.

“Il match è partito fin da subito in salita, ma avendo un buon roster, e un giusto mix di atleti, pur commettendo tanti errori siamo tornati a Parma con la vittoria” queste le parole del Capitano nero argento Federico Rossi, che prosegue “degna di nota la buona prestazione degli acquisti di quest’anno; in particolare del QB americano Reilly Hennessey che mostra lanci interessanti e tuttavia viene sostituito in via cautelare in cabina di regia da Davide Rossi, a causa di un leggero infortunio sopraggiunto durante il match.” Federico Rossi prosegue: “Il successo che abbiamo rimediato seppur con tribolazioni, frutto di nostri errori nel sistema di gioco e disattenzioni, sono frutto di due belle galoppate del nostro Malpeli Avalli che segna due touchdown nel primo tempo e blocca lo score sul 14 a 10. Il secondo tempo invece ha visto come protagoniste le difese. Nonostante i numerosi tentativi di entrambe le squadre di arrivare in end zone, il punteggio resta invariato fino al fischio finale”. E conclude così: “Dovremo esprimere un gioco più attento, sabato alle 15, quando affronteremo al Guelfi Sport Center di Firenze, la squadra degli Estra Guelfi allenata da uno che sa il fatto suo, una leggenda in Usa l’head coach Art Briles che vanta un’esperienza di oltre 40 anni nel Football Americano sia come giocatore che come allenatore. Sarà una sfida tosta contro i Guelfi che hanno fame si Super Bowl Italiano, in cui dovremo essere performanti per tutto il match senza commettere imprecisioni nei lanci e nel possesso palla e senza offrire punti preziosi agli avversari. In un campionato di sole 8 partite sarà chiaramente vietato sbagliare e la corsa ai play-off 2019 prosegue.”