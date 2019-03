De Rossi: "Tra ultime sfide e occhi puntati al mercato" Video

Tra trecentoventi minuti le Zebre Rugby Club chiuderanno la stagione 2018/19. Un campionato che da metà dicembre non ha regalato vittorie alla franchigia parmigiana ma cocenti delusioni, ad aggravare la situazione qualche infortunio di troppo, soprattutto in prima linea. Nonostante questa premessa lo staff tecnico, gli atleti e la dirigenza sono uniti per completare l’ultima parte della stagione cercando punti preziosi per orgoglio e classifica, già da sabato prossimo 23 marzo alle 19.45, quando i ragazzi di Bradley calcheranno il soffice manto erboso di Thomond Park per sfidare l’agguerrita franchigia irlandese del Munster. In campo scenderà con ogni probabilità il pilone italo-argentino Marco Ciccioli proveniente dal club di Buenos Aires del CASI, Club Atlético de San Isidro. “E’un giocatore che viene a dare man forte in prima linea, un reparto decimato dagli infortuni. Sono indisponibili i nostri tre piloni destri Chistolini, Zilocchi e l’oriundo Bello, operato al ginocchio quindici giorni fa, per il quale la stagione è finita anzitempo”. Queste le parole del Team Manager De Rossi, che prosegue: “Dopo Munster affronteremo rispettivamente: Connacht, Scarlets, Benetton. Proprio contro i cugini della Benetton il 27 aprile al Lanfranchi ci attendiamo il pubblico delle grandi occasioni, per assistere al derby d’Italia. Inoltre, sarà l’occasione per vedere l’ossatura della nazionale italiana che a settembre sarà impegnata nella Rugby World Cup 2019 in Giappone”. E conclude: “proprio in vista del mondiale la franchigia potrebbe garantire tra i dieci e quindici giocatori all’Italrugby, ragione per cui stiamo concludendo la campagna acquisti in anticipo rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo messo gli occhi su giovani giocatori italiani che abbiamo apprezzato come permit players. È prematuro fare nomi in tal senso”.

A proposito di Marco Ciccioli

Con il CASI di Buenos Aires il numero 3 ha giocato 39 partite del massimo campionato nazionale in tre stagioni, esordendo ventunenne nel giugno 2016. Nelle ultime due stagioni sono state 35 le presenze da titolare in 36 partite, a testimoniare la fiducia verso il giocatore da parte del club fondato nel 1907. Ciccioli ha appena concluso la sua esperienza nell’Americas Rugby Championship con la seconda selezione. Doppia vittoria con l’Argentina XV per Ciccioli lo scorso 23 febbraio contro l’Uruguay 35-10 allo Stadio Amalfitani di Buenos Aires. In questa finestra internazionale il pilone ha giocato anche nella vittoria del 9 febbraio contro gli Stati Uniti per 45-14. Inoltre ha disputato la World Rugby Pacific Challenge contro Samoa e Stati Uniti e la Rugby Summer Cap dell’estate 2018 sempre con l’Argentina XV contro Georgia ed il club francese del Racing Metro 92 a Tiblisi in Georgia.

La scheda del giocatore

Nome: Marco

Cognome: Ciccioli

nato a: Bahia Blanca (ARG)

Il: 06/11/1995

Altezza:190 cm

Peso:121 kg

Ruolo: pilone destro

Honours: Argentina XV