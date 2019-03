Al Lanfranchi la finale di Coppa Italia di rugby. il "sogno" di Manghi Video

Lo Stadio “Sergio Lanfranchi” all’interno della Cittadella del Rugby di Parma, ospiterà sabato 30 marzo alle ore 16.00 la Finale di Coppa Italia 2018/19. Le finaliste, che si contenderanno il primo titolo nazionale di stagione, sono il Valsugana Rugby Padova e il Valorugby Emilia. L’organizzazione della manifestazione è gestita dall’Amatori Parma Rugby del presidente Ragone, a riprova che il rugby parmigiano sta bene e si dà da fare per promuovere i valori e lo spirito della palla ovale. “Sarà una bella giornata di sport a Parma in cui si attende il pubblico delle grandi occasioni” queste le parole dell’head coach del Valorugby Roberto Manghi “ritengo che assistere al match consentirà agli spettatori di vedere una buona partita, dal momento che entrambe le squadre in campo interpretano un rugby di movimento, hanno dimestichezza nel muovere il pallone variando il ritmo di gioco. Il risultato non è per nulla scontato ed è difficile fare pronostici; in una finale a partita secca, la statistica e la posizione in classifica non contano nulla”. E a tal proposito aggiunge: “è vero che siamo favoriti, siamo terzi a 72 punti nella classifica di top 12 a una lunghezza dal Rovigo, ma Valsugana non si lascerà intimorire e vorrà fare sua questa Coppa, nonostante sia con 20 punti, in penultima posizione. Tuttavia noi inseguiamo il nostro sogno”. A tre giornate dalla fine del campionato non si hanno ancora i nomi delle squadre che retrocederanno matematicamente. Mentre è certa la composizione dei play off: Kawasaki Robot Calvisano, FEMI-CZ Rovigo, Valorugby Emilia, Argos Petrarca Rugby. “Sarebbe una grande soddisfazione arrivare il 4-5 maggio a disputare la gara di andata della semifinale per il titolo di Campione di Italia 2018/19 con in bacheca la Coppa Italia” queste le parole conclusive di Manghi. Il Valorugby del neo eletto presidente Grassi crede nel lavoro portato avanti in questi anni con tanti atleti di valore, umili e motivati del territorio emiliano, crede nel lavoro di Manghi e del proprio staff tecnico. Uno staff composto da grandi uomini di sport ed atleti internazionali, assai noti anche a Parma come Vaki e Festuccia, e rinforzatosi con l’arrivo del preparatore atletico, Silvano Garbin, per anni in servizio alle Zebre Rugby Club.