Dairon Asprilla, buon sangue non mente: strepitoso gol in "bicicletta" Video

Buon sangue non mente, verrebbe da dire. In effetti... Lui di cognome fa Asprilla. E' Dairon Asprilla, centrocampista figlio 26enne del campione del Parma. Guardate che gol (in rovesciata) nella partita della USL Championship, negli Stati Uniti, tra il suo Portland Timbers 2 contro i Las Vegas Lights - finita 3 a 1. E l'esultanza ricorda molto quella di papà...