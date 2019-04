E' stato diffuso il video della lite (l'11 marzo) di Conor McGregor (atleta irlandese di arti marziali), ripreso dalle talecamere di sicurezza del Fontainbleau Hotel di Miami. McGregor: strappa dalle mani di un tifoso il cellulare, lo getta a terra e lo calpesta per poi prenderlo in mano ed allontanarsi. McGregor è stato arrestato, portato in un centro correzionale e rilasciato dopo il versamento di una cauzione di 125mila dollari.