Pooda (Panthers): "I successi contro Seamen e Lions ci hanno dato fiducia" Video

Momo Pooda, il ventiduenne running back dei Panthers Parma, pedina importante per le corse esplosive e i metri guadagnati match dopo match, racconta i due successi consecutivi della squadra ducale che ambisce a conquistare i playoff del massimo campionato italiano di Football Americano. “In quindici giorni due importanti vittorie contro Seaman a Milano e contro Lions a Parma, ci rilanciano nella corsa ai playoff” afferma Momo, che aggiunge: “gli attuali campioni di Italia dei Seaman sono stati sconfitti di misura per 22 a 19 il 06 aprile, al Velodromo Vigorelli di Milano. Un successo costruito da tutta la squadra che ci fa dimenticare un inizio di stagione deludente e che ci consente di arrestare la striscia di successi impressionanti dei milanesi: imbattuti da oltre due anni”. Pooda dichiara: “Sabato scorso 13 aprile ci siamo riconfermati, trionfando per 40 a 7 tra le mura amiche del Lanfranchi contro i Lions Bergamo. I bergamaschi hanno commesso molti errori in difesa, e noi ne abbiamo approfittato. Ottime le prestazioni di Alinovi, del giovane QB Rossi in attacco, mentre in difesa sono sempre una garanzia i compagni di squadra Canali, Vasini e Bryant. Attendiamo il rientro di Hennessey e Malpeli in fase di recupero post-infortunio.”