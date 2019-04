La rinascita e la consacrazione in bianconero di David Sisi... si tinge di azzuro Video

“Nemo propheta in patria” mai locuzione fu più appropriata per descrivere la ribalta di un atleta come David Alexander Sharp Sisi. Da agosto 2017 il venticinquenne britannico doppio passaporto, è pedina fondamentale di coach Bradley alle Zebre Rugby Club. Instancabile seconda e terza linea, giocatore duttile, leader indiscusso del pacchetto bianco nero, potrebbe per gli addetti ai lavori diventare capitano per la prossima stagione di Guinness Pro 14. Non ci sarebbe nulla di male vista l’attitudine alla leadership e l’alto work rate (percentuale di lavoro) in campo. Quelle doti che nel 2013 lo consacrarono rugbysticamente trionfatore con la nazionale U20 dell’Inghilterra, sia vincitore del 6 Nazioni che del Mondiale di categoria. “Dopo i successi che mi hanno lanciato nella Premiership inglese, ho subito i primi infortuni che mi hanno tenuto lontano dai campi da gioco troppo a lungo e portato a riflettere a come ritornare il giocatore che tanto avevo desiderato di essere. Avevo necessità di giocare. Così nell’estate 2017, appena ho ricevuto la proposta dal club di Via Moletolo, senza pensarci troppo, mi sono trasferito a Parma”. Queste le parole di David, che prosegue: “Mi occorreva ritrovare continuità: più minuti giochi più cresce in te fiducia e consapevolezza. In due stagioni ho raggiunto: quota 43 presenze con il club, fiducia nei miei mezzi, stima da Bradley (head coach alle Zebre) e dai compagni di squadra. A piccoli passi ho conquistato traguardi che mi hanno portato a divenire l’Azzurro n.685. Ho esordito nell’Italrugby di O’Shea, il 2 febbraio nella prima giornata del 6 Nazioni 2019, contro la Scozia, al Murrayfield di Edimburgo. Tra gli spettatori la mia famiglia, sugli spalti, a incitarmi: un’emozione incredibile visto che proprio in Scozia, si stabilirono i miei nonni pistoiesi, durante la seconda guerra mondiale”. E prosegue: “sabato 27 aprile alla Cittadella del Rugby alle ore 18 i miei compagni di squadra sfideranno nell’ultimo match stagionale 2018/19 i Leoni della Benetton Treviso; io non sarò in campo per recuperare un acciacco alla spalla, ma sarò a tifare per loro. Poi ci sarà il rompete le righe e il meritato riposo fino al 3 giugno, in vista della prossima pre-season per preparare la Guinness Pro 14 2019/20”. Conclude così, sorridendo con un po’ di malizia: “Il 2 maggio confido di essere tra i nomi dei convocati al raduno dell’Italia, per l’avvicinamento alla Rugby World Cup 2019 in Giappone. Mi piacerebbe fare parte della “banda” di O’Shea, considerando che nella rimessa laterale, con i compagni di reparto Budd, Zanni, Ruzza, ci siamo imposti come miglior reparto del 6 Nazioni, con 57 touche vinte su 61 lanci propri e ben 13 rimesse sottratte su lancio avversario (statistiche, AWS).