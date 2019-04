Rossi, 19 anni e la cabina di regia dei Panthers nelle mani (e nella testa) - Videointervista

Davide Rossi, diciannovenne parmigiano, gioca quarterback ai Panthers Parma. Da due anni in prima squadra e da due mesi fondamentale per la fase offensiva delle Pantere, a causa dell’infortunio al quarterback titolare Reilly Hennessey (ormai risolto), che gli ha consentito di partire titolare per cinque partite consecutive. “Sono soddisfatto delle partite fino ad ora disputate, e rammaricato per il guaio fisico rimediato contro Ancona da Reilly. Sottolineo che con lui ho instaurato un rapporto molto costruttivo di stima ed amicizia. Mi sta insegnando tanto. E’ un giocatore ancora giovane, ha solo cinque anni più di me, ma di una esperienza incredibile, in quanto prodotto dei college americani in cui il football è tuttora seguitissimo. Di lui mi colpisce l’etica del lavoro, come legge i movimenti di gioco, come analizza gli spazi e la repentina capacità di decisione. Tutti pensano al quarterback come il braccio dell’attacco, in realtà è molto di più, è soprattutto il cervello della squadra, colui che prende decisioni sulla base di quello che vede ed intuisce, in una frazione di secondo.” Rossi evidenzia alcuni aspetti che contraddistinguono il ruolo principe di questo sport: “il quarterback ha tanta responsabilità; il suo ruolo è consentire ai propri compagni di arrivare in end zone e comunque di avanzare, centimetro dopo centimetro, per guadagnare terreno. E’ in cabina di regia, detta tempi e schemi, tenta di dare ordine in fase offensiva scardinando le difese avversarie. I propri compagni di squadra lavorano per consentirgli: palloni “puliti” (precisi) e i secondi necessari per analizzare come si sta svolgendo un’azione (quali sono i compagni messi meglio in campo, capire dove la difesa avversaria fa acqua o è imprecisa).” E prosegue: “dopo i passi falsi in campionato contro Guelfi e Giants, questi ultimi ancora imbattuti, sono arrivate due vittorie contro Seamen e Lions, che ci hanno fatto risalire la classifica generale e dato fiducia nei nostri mezzi. In particolare la difesa si sta dimostrando di assoluto valore, mentre in attacco produciamo un alto volume di giocate con una resa elevata in termini di punti fatti sia attraverso il lavoro incredibile dei nostri running back, dotati della dinamite nelle gambe, che dei ricevitori, intelligenti nella scelta delle traiettorie migliori per disorientare gli avversari.” Mancano tre partite per chiudere la regular season. I ducali domenica prossima 28 aprile alle ore 18.00 allo stadio Lanfranchi nella Cittadella del Rugby sfideranno per la settima giornata di campionato i bolognesi Warriors.