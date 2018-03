Parma sotto choc per la morte di Loris Borghi. Preghiera in San Rocco

Parma sotto choc per la morte di Loris Borghi. L'ex rettore dell'Università si è tolto la vita ieri a Baganzola. Ha inviato un sms a un amico medico, che l'ha trovato sotto un cavalcavia dell'Alta velocità.

Oggi alle 19,30 nella chiesa di S. Rocco, in via Università, si terrà un momento di preghiera in ricordo del professor Loris Borghi.

IL RETTORE PAOLO ANDREI: "GESTO ESTREMO CHE DEVE FARCI RIFLETTERE. E' STATO ABBANDONATO E OLTRAGGIATO DOPO LE DIMISSIONI". Il rettore Paolo Andrei ricorda così il professor Borghi: “Sono profondamente addolorato per questa bruttissima notizia. Il professor Loris Borghi ha servito con slancio e generosità il nostro ateneo per tanti anni, soprattutto nel periodo in cui è stato il nostro magnifico rettore. Lo ricordo con tantissimo affetto per lo spessore umano e per le capacità professionali che ha sempre dimostrato, oltre a essergli profondamente riconoscente per la stima di cui mi ha onorato. Una vita umana si è spezzata, e non per cause accidentali o naturali: tra le ragioni che hanno portato a questo gesto estremo c’è stato sicuramente anche il senso di abbandono che lo ha pervaso a seguito dell’indifferenza dei molti che, dopo le sue dimissioni dalla carica di Rettore, lo hanno dimenticato e, talvolta, oltraggiato. Tutto ciò deve farci riflettere, deve fare riflettere ciascuno di noi, perché interpella la nostra coscienza individuale e collettiva.

So di non essere “politicamente corretto” e me ne assumo pienamente la responsabilità: di fronte a questo gesto di disperazione non si può restare indifferenti, non si possono usare frasi di circostanza”.

L’Ateneo si unisce alle parole del suo rettore "in questo difficile momento per tutta la comunità accademica parmense, ed esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia".

L'ASSESSORE REGIONALE BIANCHI: "LO RICORDO CON STIMA". «Una notizia tragica, che mi addolora profondamente. Desidero ricordare con stima il professor Borghi, per le sue capacità professionali e le sue qualità personali che ho avuto modo di conoscere e apprezzare». Così l’assessore regionale all’Università dell’Emilia-Romagna Patrizio Bianchi esprime «profondo cordoglio per la scomparsa del professor Loris Borghi, docente e preside della facoltà di Medicina e poi rettore dell’Università di Parma dal 2013 al maggio scorso».