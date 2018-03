Non ci sono misteri da svelare. E' una tragedia umana su cui continueranno a interrogarsi parenti e amici. Ma ci sono dei percorsi «obbligati» per la legge: la procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Loris Borghi. Ed è stato necessario aprire un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio. Un mero atto «dovuto», solo per poter procedere. Il pm Andrea Bianchi, magistrato di turno, potrebbe affidare l'incarico al medico legale già nella giornata di oggi e non è escluso che l'esame possa prendere il via subito dopo.