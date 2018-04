Il Centro Coordinamento Parma Club dona un'ambulanza alla Pubblica Video

Ieri sera, davanti allo Stadio Ennio Tardini, prima della partita Parma-Cittadella, il Centro Coordinamento Parma Clubs ha donato all’Assistenza Pubblica Parma Onlus un’ambulanza di ultima generazione.

Il veicolo, che da lunedì prossimo farà parte del parco mezzi dello storico ente di volontariato dell’Oltretorrente, è un'ambulanza QTX Ambitalia, su base Fiat ducato 2300 150cv euro 6. È un'ambulanza di tipo "A" che sarà utilizzata per tutti i servizi che l'associazione svolge con ambulanza (emergenza/urgenza, trasporti programmati, trasferimenti ospedalieri anche di pazienti critici). È equipaggiata con tutte le dotazioni necessarie per il soccorso e offre i migliori dispositivi sul mercato per la sicurezza degli operatori: dispositivi luminosi LED ad elevata luminosità su tutti i lati dell'ambulanza, sedileria nel vano sanitario con allaccio-aggancio a 4 punti, safety jacket per ancorare gli operatori che devono assistere il paziente durante la marcia.



La cerimonia, cui hanno preso parte, oltre ai presidenti del Centro Coordinamento Parma Clubs e dell’Assistenza Pubblica, anche il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, il vicesindaco Marco Bosi e l’amministratore delegato del Parma Calcio 1913, Luca Carra, è stata seguita da tantissimi tifosi crociati.



«Questo è senza dubbio un gesto straordinario – ha affermato il sindaco Pizzarotti – poiché si parla sempre di "tifo" in modalità e in contesti negativi, mentre oggi i tifosi ci stanno dando una dimostrazione della volontà di mettere in atto iniziative positive. Complimenti veramente a tutti».



«L'ambulanza – ha spiegato Angelo Manfredini, presidente del Centro Coordinamento Parma Clubs – è un dono da parte del tifo organizzato del Parma alla sua città, perché riteniamo giusto interessarci attivamente dei nostri concittadini. Stasera tocco il cielo con un dito! È vent'anni che ho in testa questo progetto e l'ho finalmente realizzato».

«L'inaugurazione di quest’ambulanza – ha dichiarato Luca Bellingeri, presidente dell’Assistenza Pubblica Parma Onlus – è un evento di solidarietà. La Pubblica porta assistenza all'interno dello Stadio Tardini da molti anni, i tifosi durante le partite vedono sempre le nostre ambulanze e le nostre divise arancioni. È significativo che chi si sente protetto e tutelato dalla Pubblica voglia donare un'ambulanza. Ringrazio davvero di cuore tutti i tifosi».