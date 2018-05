Gli audio dei rapinatori: "Faranno un film su di noi"

«Quando saremo in pensione faranno un film su di noi». Lo dicevano parlando tra di loro alcuni degli arrestati dai carabinieri di Parma per le rapine in banca passando da tunnel scavati nelle fogne. Emerge dalle intercettazioni nei covi: gli indagati ipotizzavano di investire il denaro rubato in cocaina, il tutto mentre sullo schermo della loro tv passavano le puntate della serie Gomorra, 'cult' del gruppo insieme a 'Gli Angeli del Male" su Renato Vallanzasca.

Proprio da Gomorra avevano preso in prestito il soprannome di 'immortale" per uno di loro, ferito in un conflitto a fuoco. La tecnica dei 'colpi" era ormai affinata: utilizzando come carrelli degli skateboard, si aprivano varchi a colpi di piccone in corrispondenza dei caveau delle banche e portavano via denaro, oggetti preziosi e documenti segreti dalle cassette di sicurezza.

Guarda il servizio di 12 Tg Parma.