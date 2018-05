Vento, grandine e pioggia si sono abbattuti nel primo pomeriggio sulla Bassa. Gravi disagi a Polesine-Zibello con alberi sradicati, pali della luce e segnali abbattuti. In azione i tecnici dell'Enel per ripristinare l'energia elettrica in diverse zone del comune.

Grandine e vento forte nella Bassa (Guarda il video)

(I danni a Panocchia - foto di un gazzareporter)