Il sindaco Federico Pizzarotti scriverà al ministro dell'Interno Matteo Salvini per chiedere al governo più investimenti sulla sicurezza a Parma. In continuità con quanto fatto con il ministro Minniti, il primo cittadino chiederà migliori organici per le forze dell'ordine, per affrontare il tema della sicurezza in città (in stazione come in altri punti "caldi").